黃大仙祠開筆禮｜逾150名小一生參與　獲以硃砂點痣寓意啟智

嗇色園黃大仙祠於今天（15日 ）第五度舉辦「萬世師表孔聖先師啟蒙開筆禮」，超過150名學生參與，祈獲孔聖仙師啟蒙開智。全場百多位學生身穿傳統儒服，親身體驗「正衣冠」的重要。黃大仙祠監院李耀輝（義覺）道長於麟閣內逐一以硃砂點痣於學童的額頭正中，寓意為孩童開啟智慧。



黃大仙祠監院李耀輝（義覺）道長於麟閣內逐一以硃砂點痣於學童的額頭正中，寓意為孩童開啟智慧。（嗇色園提供圖片）

參加學子身穿傳統儒服

嗇色園黃大仙祠於今天第五度舉辦「萬世師表孔聖先師啟蒙開筆禮」，吸引超過150名小一學生參加，祈求獲孔聖仙師啟蒙開智。全場百多位學子身穿傳統儒服，親身體驗「正衣冠」的重要，李耀輝先帶領參加者上香，再由主科道長開壇，其後眾道長誦讀《黃大仙師寶訓》。

於儀式尾聲參加者移步至麟閣，向孔聖先師上香及敬拜行禮。李耀輝於麟閣內逐一以硃砂點痣於學童的額頭正中。「痣」音同「智」，寓意為孩童開啟智慧，從此眼明心亮。

樹仁大學歷史學系助理教授兼副系主任彭淑敏指，好的開始就是成功的一半，希望一眾小一學生踏入新的人生階段，要養成學習的好習慣。其後參與者書寫「人」字，象徵在讀書學習知識之前，先要學會做人處事。

參與儀式的小一學生會獲發一套精美文具，以及一把寓意聰明勤力的「蔥芹蒜」。祠內亦設置祈福牆及文化攤位活動，包括宣紙團扇工作坊及即影即有體驗區等。