警隊唯一持牌單車教官　2015年起訓練逾千同袍巡邏技巧

多個警區均設有單車巡邏隊，派員在區內單車徑執勤。警員在加入巡邏隊前，必須接受教官的訓練和考核，而教官須持有認可單車教練牌照。現年56歲、加入警隊逾30年的警署警長劉鎮良，是警隊唯一持牌教官，2015年至今訓練過千名同袍。他表示，在香港要取得及續領單車教練牌照，要求都極為嚴謹，警隊內僅他一人持相關牌照。



領取及續領教練牌照均要求嚴謹

酷愛單車運動的劉鎮良指出，要成為警隊單車教官，不但要完成香港體育學院的運動教練理論入門課程，還要考取中國香港單車總會的教練牌，要求包括每年教學時數達到140小時，以及通過急救課程等。此後每次申請續領牌照，也必須完成足夠時數的持續進修課程。

劉鎮良表示，不少同袍雖然懂得基本踏單車技巧，但一般不太掌握正確的握把手方法，以及發出轉向和減速的手勢，他必須耐心講解。進行考試時，他會要求學員踏單車作「8」字型的平衡控制操作，以及測試各人的駕駛安全意識。他直言，自己有責任為同袍的個人安全把關，若對方考試表現未如理想，一定不會批准過關。

劉鎮良強調，警察踏單車巡邏的技巧，與體育比賽和休閒消遣所用的技巧有莫大分別，需要盡快平衡重心。（香港警務處「警聲」網頁照片）

警員裝備重近20磅 重點平衡重心

他強調，警察以單車巡邏的技巧，與體育比賽和休閒消遣所用技巧有莫大分別，「如果希望追求速度，座位普遍調得較高，雙腿踩著腳踏的伸展角度接近180度，每一下都『踩到盡』；但若是巡邏，座位必須調低，最好一伸腿就能碰到地面，盡快平衡重心。試想像警員執勤時，全身裝備接近20磅，加上身上有佩槍，一旦翻車或會發生嚴重意外。」

將屆退休之齡 盼續向同袍分享經驗

將屆退休之齡的劉鎮良，不言倦也不言休，他希望退休後能夠以其他身份，繼續向同袍分享單車駕駛的經驗及技術。他亦有意教導具特殊需要的學童，讓他們能從單車運動中建立自信和成就感。