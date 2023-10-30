SouthSky澄天｜休閒娛樂設施一應俱全　優質校網造就人才輩出

南區海景新盤「SouthSky澄天」擁有全方位的設施，既鄰近將於今年開幕的南區首個大型商場The Southside¹，亦鄰近不同香港郊野公園和泳灘，當然還有地標海洋公園。此外，澄天坐落於小學18校網，以及中學的香港第4網（南區），屬優質名校網絡，有利小孩子學業。



盡情購物 感受藝術 親近大自然

作為區內15年來首個新盤²，「SouthSky澄天」的周邊配套完善，首當其衝無疑是鄰近南區首個大型商場The Southside¹。這個將於今年開幕的商場佔地51萬平方呎，約150間商舖，當中包括有英皇戲院，衣食住行一應俱全¹，當然還有聞名中外的海洋公園，讓你買得開心，玩得盡興。近年有多間知名畫廊和藝術工作室進駐黃竹坑，而該區內的舊式工廠大廈相繼活化重建，聚集不少本地設計品牌、工作室、咖啡店等，為南區增添濃厚的藝術文化氣息。

除此之外，南區可說是本港數一數二的海鮮天堂，當中具73年歷史的魚類批發市場，佔地逾1.5萬平方米，是全港規模最大的魚產海鮮批發集散地。政府亦有提到正研究透過活化香港仔魚類批發市場，促進本地漁產品在批發和零售層面的銷售，並加入餐飲元素，相信日後有望搖身一變成為「港版築地市場」。

圖片1: 日前英皇國際副主席楊政龍先生宣佈開放SouthSky澄天位於灣仔英皇集團中心2樓的示範單位，並即日開放予公眾參觀³。

如果你喜歡親親大自然，澄天同樣滿足你所需，因為它鄰近香港仔海濱公園，背靠香港仔郊野公園和薄扶林郊野公園，前迎玉桂山和南朗山，簡而言之是「背山面海」。你不但隨時可與親朋登高遠足，更能於海灘暢泳嬉戲，感受波光淼淼，或與愛寵漫步香港仔海濱公園亦是度假日常，讓你以清風怡人的心情迎接每一天 。

傳統優質名校網絡

家長購置新居，定必會以小學和中學校網作重點考慮因素之一，澄天坐落於小學18校網，以及中學的香港第4網（南區），屬於傳統優質名校網絡。除了本地學校外，南區亦是全港國際學校的集中地，亦鄰近全球知名的香港大學，精英人才輩出。

圖片2：SouthSky澄天周邊應有盡有，鄰近多間名校以及多個景點包括主題樂園及郊野公園。

綠色生活設計+優質交樓標配=舒適生活體驗

澄天不只靠鄰近環境提升住戶生活質素，其居住空間亦是以綠色生活作為設計基礎。大樓外牆以香檳金色的垂直鋁條設計和黑麻石紋理的碰撞彰顯型格，亦設有特色空中花園，讓你感覺置身於城市綠洲中⁴。至於交樓標配更包含德國MIELE、SIEMENS及美國KOHLER的廚具和衛浴配置⁵，特色設計和精選的廚具衛浴，為你提供更舒適生活體驗。

圖片3、4: 澄天的特色空中花園， 成為高樓中的一方天地，讓你感覺置身於城市綠洲中⁴。

澄天日前開放示範單位³，單位層與層之間高度達3.15米⁶，空間感十足，而開則亦從用家角度出發，講求四正實用，配以柔和暖色系為設計主調，營造和諧氛圍，打造年輕時尚的生活品味。客飯廳以長形開則，間隔實用，5樓以上全部單位附設「三合一」新式設計露台，將露台與工作平台、冷氣機平台結合，露台與工作平台實用面積合共近38平方呎，住戶可按個人喜好擺放不同物品，甚至可在露台休息，享受悠閒時光⁷。

示範單位：18樓B室（實用面積287平方呎，為一房連開放式廚房間隔）

圖片5: 18樓B室的實用面積為287平方呎，是一房連開放式廚房間隔。

圖片6: 18 樓 B 室的客飯廳以長形開則， 間隔實用。

圖片7: 18 樓 B 室的睡房間隔方正實用，最大特色是兩邊設有大窗，令室內空間更光猛，而浴室則設於睡房內，以趟門分隔，屬套房設計。

示範單位：18樓Ｄ室（實用面積400平方呎，為兩房連開放式廚房間隔）

圖片8: 18樓D室的實用面積為400平方呎，是兩房連開放式廚房間隔。

圖片9: 18 樓 D 室全屋不設玄關及走廊位置，善用每一寸空間。兩間睡房分布客飯廳兩旁，與廳區同向。

圖片10: 18 樓 D 室的睡房1設有轉角大窗，可引進更多天然光，而且景觀更開揚。

圖片11: 18 樓 D 室的單位布局工整實用，客飯廳空間感十足，長約4.8米，闊約2.7米。

圖片12: 18 樓 D 室的「三合一」新式設計露台，這設計將露台與工作平台、冷氣機平台結合，露台與工作平台的實用面積合共近38平方呎。

圖片13:英皇國際集團為買家提供專才港島南置業付款計劃¹¹，扣除最高5%折扣優惠¹¹，最低售價單位為6樓E室單位¹²，實用面積286平方呎，折實售價港幣約 440 萬元¹³，折實實用面積呎價港幣 15,390 元¹⁴，首批 55 伙折實平均實用面積呎價為港幣17,086元¹⁵，短期內將公佈銷售安排¹⁶。

「SouthSky澄天」一共有110伙，包括101伙1至2房標準單位⁸，實用面積介乎286平方呎至400平方呎，以及9伙1至3房連天台或平台特色戶⁹，實用面積介乎245平方呎至881平方呎，預計關鍵日期為2025年3月31日¹⁰。

圖片1為2023年10月24日攝於售樓處的相片，並經電腦修飾處理，僅供參考。

圖片2為簡化地圖，純屬畫家對發展項目及其周邊地區環境之想像，並非按照比例繪畫及經電腦簡化處理，並無顯示所有交通系統、港鐵車站、設施、街道及建築物等，亦不反映發展項目、其周邊地區或任何交通系統、港鐵車站、設施、街道及建築物等(不論擬建、興建中或已建成)之真實外觀、用途、位置、距離，一切資料僅供參考。簡化地圖不構成亦不得被詮釋成賣方作出任何不論明示或隱含之要約、承諾、陳述或保證，不論是否有關景觀。詳情請參閱售樓說明書。

圖片3,4, 為發展項目的模擬效果圖，純屬畫家對發展項目或其相關部分之想像，並非按照比例繪畫並經電腦修飾處理，僅作顯示發展項目相關部分大概外觀之用（發展項目以外的建築物或設施及發展項目外牆、平台及天台可能存在之喉管、格柵、排氣喉、吊船系統及其他機電設施等均可能經簡化處理或並無顯示），並不反映發展項目最後完成之實際外觀或景觀或周邊環境，僅供參考。模擬效果圖並不構成亦不得詮釋為構成賣方就發展項目或其任何部分作出任何不論明示或隱含之合約條款、要約、承諾、陳述或保證(不論是否有關景觀)。

圖5至圖12為2023年10月17日攝於相關示範單位的相片，並經電腦修飾處理，僅供參考。

實用面積 (包括在構成該住宅物業的一部分的範圍內的露台、工作平台及陽台(如有) 的樓面面積) 是按照《一手住宅物業銷售條例》第8 條計算得出的。實用面積不包括《一手住宅物業銷售條例》附表 2 第 1 部所指明的每一項的面積。其他指明項目的面積是按《一手住宅物業銷售條例》附表 2 第 2 部計算得出的。上述以平方呎所列之面積，均以1 平方米=10.764 平方呎換算，並以四捨五入至整數平方呎，以平方呎與以平方米之數字可能有些微差異。

本廣告/宣傳資料内提述「南區」，以下備註適用：發展項目於分區計劃大綱圖的區域為香港仔及鴨脷洲。本廣告/宣傳資料内提述「海景」，以下備註適用：僅為本發展項目周邊環境及景觀的大概描述，並不代表所有單位同時享有相關景觀 。所述之景觀將因應個別住宅單位所處的樓層、高度、坐向、周邊建築物及環境影響或略有不同，並非適用於所有單位，且周邊地區經巳或可能作出改變，敬請留意。賣方對景觀並不作出任何不論明示或隱含之要約、陳述、承諾或保證。本廣告/宣傳資料内提及之已建/擬建/興建中的學校、店舖、地點、地段、設施、環境、設備、基建、計劃及服務等可能不時改變，並不一定位處發展項目附近區域，並不一定與發展項目位處同一分區計劃大綱圖之區域內，並非直接毗鄰發展項目，並不構成發展項目一部分，亦與發展項目無關，亦不一定在發展項目視線範圍或步行距離之內。

¹. 僅供參考。該商場之設計、面積及實際設施之提供以最終批核之圖則及相關政府部門最終審批為準。賣方就商場是否落成、商場內有何商舖、設施等和該等商舖、設施等何時開始營運並不作出任何不論明示或隱含之要約、陳述、承諾或保證。

². 「區內」指香港仔市中心，不包括黃竹坑、鴨脷洲、田灣和石排灣。截至本廣告製作日期，15年來區內並無全新住宅樓盤開始推出。

³. 賣方保留權利不時決定及更改示範單位的開放時間。

⁴. 並非對任何發展項目單位的景觀之描述。景觀受單位所處層數、座向及周邊建築物及環境影響，並非適用於所有單位，且周邊建築物及環境會不時改變。賣方對景觀並不作出任何不論明示或隱含之要約、陳述、承諾或保證。

⁵. 未必適用於所有單位。有關發展項目單位內之裝置、裝修物料及設備詳情，請參閱售樓說明書，並以買賣合約條款及條件為準。

⁶. 層與層之間的高度指該樓層之石屎地台面與上一層石屎地台面之高度距離。所述高度未必適用於所有單位或任何單位的所有部分。

⁷. 單位任何部分的使用和裝修受地契、公契及住戶守則限制。

⁸. 指位於6至12樓、15至23樓及25樓的單位（18樓F單位除外）。

⁹. 指位於5樓的單位、26樓連天台單位，以及18樓F單位。

¹⁰. 「關鍵日期」指該項目在遵照經批准的建築圖則的情況下在各方面均屬完成的日期。預計關鍵日期是受到買賣合約所允許的任何延期所規限的。

¹¹. 「專才港島南置業付款計劃 (照售價減 5%) 」內容為臨時訂金即成交金額5%於簽署臨時買賣合約時繳付。加付訂金即成交金額5%於簽署臨時買賣合約的日期後60天內繳付。成交金額90%(成交金額餘額)於簽署臨時買賣合約的日期後120天內繳付。

¹². 「最低」僅納入價單1號的單位作比較，可能與實際情況有異而不適用。

¹³. 指合約所列樓價/成交金額。並不適用於所有支付條款及任何情況。所述金額的計算假設買方選購6樓E單位並選用「專才港島南置業付款計劃」 (照售價減 5%)並獲得付款計劃售價5%折扣，所述金額並不包括印花稅、律師費、就物業買賣簽立文件而產生之費用及其他雜費等。詳情請參照價單1號並以該價單內容為準。

¹⁴. 所述金額即以合約所列樓價/成交金額計算之實用面積呎價，以四捨五入方式換算至個位數顯示。

¹⁵. 首批55伙折實平均實用面積呎價為港幣17,086元的計算基礎如下：價單1號中的每一單位均假設其買方選用「專才港島南置業付款計劃」 (照售價減 5%)並獲得付款計劃售價5%折扣，並以向上捨入方式換算至百位數按此得出其合約所列樓價/成交金額後，將所有該等單位合約所列樓價/成交金額的總和除以所有該等單位的實用面積總和，並以四捨五入方式換算至個位數顯示，得出該等單位折實平均實用面積呎價。所述金額並不包括印花稅、律師費、就物業買賣簽立文件而產生之費用及其他雜費等。所述金額僅供參考，並非任何單位的實際折實實用面積呎價。詳情請參照價單1號並以該價單內容為準。

¹⁶. 賣方保留權利不時決定及更改發出價單及推出不同單位之時間、數量及種類，以及不同指明住宅物業之出售日期、時間和方式，一切以發出相關的價單及銷售安排資料作準。

註: 「售價」指價單1號第二部份中所列之住宅物業的售價。合約所列樓價/成交金額，即指臨時買賣合約及買賣合約所載之價錢（即售價經計算適用折扣後之價錢）。因應不同支付條款及/或折扣按售價計算得出之價目，皆以向上捨入方式換算至百位數作為所列樓價/成交金額。l 本廣告/宣傳資料提及之價單為價單第1號。所有支付條款、折扣及優惠詳情請參閱相關價單，所有售價、支付條款、折扣、贈品、財務優惠及利益亦以相關價單及交易文件條款作準。賣方有權亦可能不時更改不同住宅物業之售價、支付條款、折扣、贈品、財務優惠或利益，且不同住宅物業可能會於不同時間售出，相關買家可能並非選購本廣告/宣傳資料內提及之住宅物業，亦可能並非選用或未能獲得本廣告/宣傳資料內提及之相關支付條款、折扣、贈品、財務優惠或利益，另市場情況不時變化（包括可能有不同發展項目不時推出，或不同發展項目推出或改動其支付條款、折扣、贈品、財務優惠或利益等），故本廣告/宣傳資料內提及之任何價目、折扣、優惠等或其他內容可能與實際情況有異而不適用。本廣告/宣傳資料提及之價目、金額、計算方法並未涵蓋所有住宅物業、所有支付條款、所有支付條款下之每一折扣或優惠及所有支付條款下之每一情況或可能性，希請注意。 l 賣方保留權利不時決定及更改發出價單及推出單位之時間及數量，以及不同指明住宅物業之出售日期、時間和方式，一切以發出相關的價單及銷售安排資料作準。

區域：香港仔及鴨脷洲

發展項目的街道名稱及門牌號數：香港仔舊大街80號*

(*此臨時門牌號數有待發展項目建成時確認。)

賣方為施行《一手住宅物業銷售條例》第二部而就發展項目指定的互聯網網站的網址：www.southsky.com.hk

本廣告/宣傳資料內載列的相片、圖像、繪圖或素描顯示純屬畫家對有關發展項目之想像。有關相片、圖像、繪圖或素描並非按照比例繪畫及/或可能經過電腦修飾處理。準買家如欲了解發展項目的詳情，請參閱售樓說明書。賣方亦建議準買家到有關發展地盤作實地考察，以對該發展地盤、其周邊地區環境及附近的公共設施有較佳了解。

本廣告/宣傳資料內一切資料，須以政府相關部門最後批准之圖則及法律文件為準。賣方保留一切權利，按實際情況需要作出改動，而無須另行通知。住宅物業市場情況不時變化，準買方應衡量其財務情況及負擔能力及所有相關因素方作出決定購買或於何時購買任何住宅物業，於任何情況或時間，準買方絕不應以本廣告/宣傳資料之任何內容、資料或概念作依據或受其影響決定購買或於何時購買任何住宅物業。本廣告所有內容並不構成亦不得詮釋成賣方就發展項目作出任何不論明示或隱含之合約條款、要約、陳述、承諾或保證。

賣方：確豐有限公司｜賣方的控權公司：英皇國際集團有限公司及英皇物業發展有限公司｜發展項目的認可人士：周德灝｜發展項目的認可人士以其專業身分擔任經營人、董事或僱員的商號或法團：周余石(香港)有限公司｜發展項目的承建商：梁祥誠建築工程有限公司｜就發展項目中的住宅物業的出售而代表擁有人行事的律師事務所：國浩律師（香港）事務所｜已為發展項目的建造提供貸款或已承諾為該項建造提供融資的認可機構：中國銀行(香港)有限公司｜已為發展項目的建造提供貸款的任何其他人：通耀投資有限公司｜盡賣方所知的發展項目的預計關鍵日期：2025年3月31日。「關鍵日期」指該項目在遵照經批准的建築圖則的情況下在各方面均屬完成的日期。預計關鍵日期是受到買賣合約所允許的任何延期所規限的。｜本廣告由賣方或在賣方的同意下發布。｜賣方建議準買方參閱售樓說明書，以了解本發展項目的資料。詳情請參閱售樓說明書。｜製作日期: 2023年10月30日

（資料及相片由客戶提供）

https://www.southsky.com.hk/

（資料及相片由客戶提供）