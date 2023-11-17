房協「萬家減碳FUN獎賞 」鑽禧社區計劃－「Green住打怪獸」

今集減碳達人袁文傑，轉了造型兼找來棟篤笑藝人阿V（Vivek Mahbubani）當助手，究竟發生了什麼事？原來是要去「Green住打怪獸」！



除了居住環境乾淨整潔外，還要透過減碳達致永續發展，才是真正的宜居。「創建宜居．永續共融」是香港房屋協會（房協）75周年的主題。房協今年特別推出全港最大型屋邨減碳運動「萬家減碳FUN獎賞」鑽禧社區計劃，街坊們只要下載「Zero2」零活易手機應用程式，並加入「香港房屋協會」社群，就可從「衣、食、住、行」入手進行減碳任務，賺取積分換領奬賞同時，更有機會贏取終極大奬，價值超過$300,000的電動車一部！即刻跟減碳達人袁文傑一齊「Green住打怪獸」！

以為乾淨，家中原來暗藏碳排放怪獸 逐隻同你捉！

早前減碳達人袁文傑教了大家斷捨離，把家中過剩的物品，例如舊衣物帶到房協的回收攤位回收；又分享了外賣走塑減碳大法，自備食物盒和餐具。但原來家中暗藏大量碳排放怪獸，而你可能尚未發現！

1. 膠袋怪

香港人每年棄置超過45億個膠袋，這些膠袋從何而來？就是平日買餸、買外賣時帶了回家而不自覺！其實我們只要自備購物袋，就可以為環保出一分力，別少看一個膠袋，原來每人只要少用一個膠袋就可以減少1.58公斤碳排放！

2. 水電燃氣怪

只要我們選用一級能源效益的電器、縮減用電時數，就可以節省用電。如果將閒置的電視、冷氣、電腦等關上電源，每個家庭每年更平均可以減少100公斤碳排放。而每少用一立方米水，則可以減少逾400克碳排放！另外，更可以安裝低流量式花灑頭，以及縮短淋浴時間來慳水。

3. 膠樽鋁罐怪

還記得減碳達人袁文傑教大家把舊衣物帶到房協的回收攤位回收嗎?房協除了回收舊衣外，更設有藍廢紙、啡塑膠、黃金屬、綠玻璃回收袋。日常生活難免產生垃圾，但平日記得將廢物分類，每回收1公斤膠樽，就足以減少1.5公斤碳排放；而每回收1公斤鋁罐，更可以減少超過12公斤二氧化碳當量排放！

減碳達人袁文傑，逐隻碳排放怪獸Kill！

垃圾徵費即將實施 實踐低碳生活

環境保護署《香港資源循環藍圖2035》的目標，是把都市固體廢物的人均棄置量逐步減少至40-45%，同時把回收率提升至約55%。而與大家生活息息相關的「垃圾徵費」，亦會於明年4月1日正式實施。減碳達人袁文傑提提大家，想住得安心又開心，就要建立低碳生活習慣。現在就由分類回收、源頭減廢開始，實踐低碳生活。

全港最大型屋邨減碳運動 減碳贏大獎

自1948年成立以來，房協致力為香港市民創建可負擔而優質的居所，為進一步提升大眾對「環境、社會及管治」（ESG）的認知以及社區參與，並響應政府的減碳策略，於今年7月至12月期間舉行「萬家減碳 FUN獎賞」鑽禧社區計劃，鼓勵轄下20個屋邨*的居民，從「衣、食、住、行」的生活細節入手，建立低碳及健康的生活習慣。

活動透過「Zero2」零活易手機應用程式，以數碼化科技將減碳行為量化，房協屋邨居民及房協同事只需下載「Zero2」手機應用程式，加入「香港房屋協會」社群，便可以參加「萬家減碳FUN獎賞」鑽禧社區計劃。在完成各種「衣、食、住、行」範疇內的減碳任務後，即可賺取積分、減碳量及淨能量。積分可用作換領於港、九、新界超過600間參與商戶和食肆的消費獎賞和禮品，以及於房協屋邨的禮品換領機換取禮品！

除此之外，在活動期內累積減碳量Top 10的參加者，將獲得豐富獎賞，包括家電用品、主題樂園住宿套票等，而累積最高減碳量的居民，更將獲得終極大獎電動車一部！

計劃雖然在7月份已經展開，但居民只要在活動結束前將7月至12月期間的水電燃氣帳單上傳，減碳量均會悉數計算，並可以獲得積分。

未裝「Zero2」零活易手機應用程式的房協屋邨居民，現在就立即下載「Zero2」零活易手機應用程式喇！

「萬家減碳FUN獎賞」的獎賞極為豐富，終極大獎更是價值超過$300,000的電動車一部。

詳情︰https://bit.ly/3FY4xNT

*指定屋邨/屋苑包括：寶石大廈、茵怡花園(出租屋邨)、偉景花園、駿發花園、祈德尊新邨、家維邨、 乙明邨、祖堯邨、勵德邨、樂民新村、觀龍樓、觀塘花園大廈、漁光村、真善美村、 健康村、明華大廈、滿樂大廈、翠塘花園、沙頭角邨及對面海邨。

（資料由客戶提供）