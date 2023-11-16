工業意外今年錄57宗　近半涉高空工作　工會促制定相關安全指引

今次4月立法會通過修訂逾廿年未檢討的職安健條例，指違例僱主的最高罰款由50萬元，大幅調高至1,000萬元，雖具阻嚇作用惟工業意外仍頻生，今年迄今已錄57宗，涉及離地或高處工作的意外為29宗。香港建築業總工會認為，單單提高罰則並不足夠，需加強各持份者的安全教育，例如制定高空工作指引、在施工前已制定各種安全措施等。



港九搭棚同敬工會理事長何炳德表示，香港近來很多建築物以做組合成的方式建造，駕駛天秤工友不時需要由早上7時工作至下午7時，工作時間長達12小時。（鄧宇詩攝）

香港建築業總工會根據傳媒報道作出統計，發現直至昨日（15日）本港發生了57宗嚴重工業意外，其中21名工人離世。57宗意外當中，有29宗，即51%工業意外涉及離地或高處工作，造成11死21傷。另外亦有14%工業意外，涉及吊運工作，造成2死9傷。

香港建造業總工會安全顧問李光昇指，高空工作造成的工業意外一直以來佔高比例，但從未有一本正式的高空安全工作指引，教導工友該注意的事項，「既然一半以上死亡個案，點解唔集中火力去做。」

他建議應參考英國全面落實施工設計及管理，在施工前預先設計好安全措施。以高空工作為例，應在設計時先考慮能否避免高空工作，若需要高空工作應該設計平台，避免高空跌下，若難以建造平台，應最後才考慮安全網、安全帶。香港建造業強調，工友需要戴上安全帶等措施，並未有從源頭防止工友從高空跌落，「安全帶防止唔到你受傷，安全帶只係防止你跌死。」

他又提到，香港越來越多吊運工程，但相關指引已長時間沒有更新，亦沒有提到在什麼情況下應該更換新設備，工友只能依靠經驗替換，十分危險。

香港建造業總工會安全顧問李光昇指，高空工作造成的工業意外一直以來佔高，但從未有一本正式的高空安全工作指引教導工友該注意的事項。（鄧宇詩攝）

港九搭棚同敬工會理事長何炳德表示，香港近來很多建築物以做組合成的方式建造，駕駛天秤工友不時需要朝七晚七，工作時間長達12小時，容易發生意外，促請業界建立輪班制，避免工友因過勞而發生意外。

他又提到，自10月底起已輸入少量外勞在香港工地工作，惟語言不一，例如兩地稱呼「天秤」等設備的方式不一，擔心有可能更容易發生意外。港九油漆業總工會理事長林俊文表示，在外勞在工地正作前需進行培訓以及溝通。