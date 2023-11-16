靈巧科技｜以創意科技帶來革新 為長者提供全新的關懷和支援
靈巧智慧科技有限公司（Finesse Intelligent Tech Limited）致力將創新科技應用於健康領域，為大眾提供更好的醫療保健支援服務。近年靈巧科技將遠程健康監測和機器人輔助設備融合手機應用程式，令照顧者能隨時隨地了解長者的情況，故在香港01舉辦的「健康Easy卓越大獎2023」中，靈巧科技在專家和讀者的支持下，獲得「卓越智能健康應用程式大獎」的認證。
靈巧科技：以科技幫助長者和照顧者
近年不少新聞都跟長者和照顧者有關，反映照顧長者的壓力的確大得非他人可理解，再加上目前社區對於此方面的支援不足，令照顧者不論在上班或下班時間，都要花費額外的精神和時間打點有關照顧長者的一切。
為了讓長者得到良好的照顧，以及減少照顧者的奔波勞頓，靈巧科技研發以手機應用程式操控的遠程健康監測和機器輔助設備，除了能減輕照顧者的負擔和提高長者的生活品質外，亦可以讓社福機構提供更加專業、高效、人性化的照顧服務，以配合個別長者的實際需要。
遠程健康監測：隨時隨地監測長者健康資料
遠程健康監測是利用各種設備即時反映長者的不同健康資訊，令照顧者和社工即使不在長者身邊，仍能隨時隨地了解他們的情況。靈巧科技的「智窩心・智慧家先導計劃」正是由此而生，根據不同照護等級的長者居家環境，進行智能化產品入戶安裝，為居家長者提供24/7全天候的專業居家照護支援。
計劃中的智能化產品包括預防意外發生的水浸感應器、煤氣感應器和煙霧感應器，設置於家中不同地方的呼叫按鈕，以及防止長者走失的智能手錶等等，全方位應對有機會發生意外的不同情況，並將一切匯報至機構和家人使用的手機應用程式，既能持續進行健康監測，如有意外亦能讓家人及時得知。
機器輔助設備：為長者生活提供便利
機器輔助設備簡而言之是以機器輔助長者的日常生活，或者是復康運動。其中靈巧科技推出的「移動復康寶」， 是一款可移動的中風復康器材，讓中風復康者能安坐家中接受專業手部復康運動，亦可於室外或室內使用。
中風復康者透過此機器輔助設備，進行主動式和被動式訓練，從而重拾自主的手腕、手指及手臂的活動。此外，「移動復康寶」配備多模態輔助系統，能提供有效和便捷的自助式上肢復康，同時設有流動應用程式，定期為復康者提供評估及追蹤。其使用方法簡單，價錢合理，而復康成效亦顯著，故復康者可持續使用。
以科技促進長者護理範疇的發展
靈巧科技的宗旨是將創新科技應用於健康領域，在不同層面上幫助各類型的照顧者。從長者的角度出發，靈巧科技思考如何以科技提供幫助，同時聯合不同機構進行合作，為長者和照顧者分擔一份責任。明白長者對於新科技抱有擔憂，亦顧慮於遠程健康監測的數據隱私和安全，所以靈巧科技一直積極研發令長者安心使用的設備，促進長者護理範疇的發展。
（資料及相片由客戶提供）