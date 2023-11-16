靈巧科技｜以創意科技帶來革新　為長者提供全新的關懷和支援

靈巧智慧科技有限公司（Finesse Intelligent Tech Limited）致力將創新科技應用於健康領域，為大眾提供更好的醫療保健支援服務。近年靈巧科技將遠程健康監測和機器人輔助設備融合手機應用程式，令照顧者能隨時隨地了解長者的情況，故在香港01舉辦的「健康Easy卓越大獎2023」中，靈巧科技在專家和讀者的支持下，獲得「卓越智能健康應用程式大獎」的認證。



靈巧科技：以科技幫助長者和照顧者

近年不少新聞都跟長者和照顧者有關，反映照顧長者的壓力的確大得非他人可理解，再加上目前社區對於此方面的支援不足，令照顧者不論在上班或下班時間，都要花費額外的精神和時間打點有關照顧長者的一切。

為了讓長者得到良好的照顧，以及減少照顧者的奔波勞頓，靈巧科技研發以手機應用程式操控的遠程健康監測和機器輔助設備，除了能減輕照顧者的負擔和提高長者的生活品質外，亦可以讓社福機構提供更加專業、高效、人性化的照顧服務，以配合個別長者的實際需要。

總監余先生和總經理(註冊社工)程小姐代表靈巧智慧科技有限公司領取「健康Easy卓越大獎2023」的「卓越智能健康應用程式大奬」。

遠程健康監測：隨時隨地監測長者健康資料

遠程健康監測是利用各種設備即時反映長者的不同健康資訊，令照顧者和社工即使不在長者身邊，仍能隨時隨地了解他們的情況。靈巧科技的「智窩心・智慧家先導計劃」正是由此而生，根據不同照護等級的長者居家環境，進行智能化產品入戶安裝，為居家長者提供24/7全天候的專業居家照護支援。

靈巧智慧科技有限公司到社區為日間護理中心的長者提供預防跌倒講座及應用程式評估。

計劃中的智能化產品包括預防意外發生的水浸感應器、煤氣感應器和煙霧感應器，設置於家中不同地方的呼叫按鈕，以及防止長者走失的智能手錶等等，全方位應對有機會發生意外的不同情況，並將一切匯報至機構和家人使用的手機應用程式，既能持續進行健康監測，如有意外亦能讓家人及時得知。

機器輔助設備：為長者生活提供便利

機器輔助設備簡而言之是以機器輔助長者的日常生活，或者是復康運動。其中靈巧科技推出的「移動復康寶」， 是一款可移動的中風復康器材，讓中風復康者能安坐家中接受專業手部復康運動，亦可於室外或室內使用。

工作人員示範「移動復康寶」能提供有效又便捷的自助式上肢復康，令中風復康者隨時隨地安坐家中接受專業手部復康運動。

中風復康者透過此機器輔助設備，進行主動式和被動式訓練，從而重拾自主的手腕、手指及手臂的活動。此外，「移動復康寶」配備多模態輔助系統，能提供有效和便捷的自助式上肢復康，同時設有流動應用程式，定期為復康者提供評估及追蹤。其使用方法簡單，價錢合理，而復康成效亦顯著，故復康者可持續使用。

工作人員於長者健康科技展覽中為查詢者講解並試用「移動復康寶」及應用程式。

以科技促進長者護理範疇的發展

靈巧科技的宗旨是將創新科技應用於健康領域，在不同層面上幫助各類型的照顧者。從長者的角度出發，靈巧科技思考如何以科技提供幫助，同時聯合不同機構進行合作，為長者和照顧者分擔一份責任。明白長者對於新科技抱有擔憂，亦顧慮於遠程健康監測的數據隱私和安全，所以靈巧科技一直積極研發令長者安心使用的設備，促進長者護理範疇的發展。

從事資訊科技逾廿年的靈巧智慧科技有限公司總監余曜堃先生見證了香港對於社會福利及服務的需求增加，一直希望將科技的力量應用其中，令更多有需要人士得到適切的幫助。

（資料及相片由客戶提供）