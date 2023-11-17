林穎彤及鄭雋熹與另4人涉醫院內擾亂秩序　案件押後明年1月再訊

無綫女藝員林穎彤 （Bella）、捲入JPEX案詐騙案的29歲同台男藝人鄭雋熹，與另外4男女，涉嫌在醫院病房外擾亂秩序，被控阻礙公職人員及公眾地方作出擾亂秩序的行為兩罪。案件今（17日）在粉嶺法院再訊，除了首被告冼衍彤因在醫院留醫未有到庭外，另外5名被告均有出庭應訊。控方申請押後案件至明年1月12日再訊，以待索取法律意見，獲裁判官批准，各被告准以原有條件續保釋。



6名被告依次為冼衍彤（47歲，售貨員）、劉曉君（38歲，烘焙師）、鄭雋熹（29歲，藝人）、楊天樂（42歲，文員）、林穎彤（30歲，藝人）和梁迪華（38歲，文員）。6人同被控一項在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪，指他們於2023年8月2日，在雅麗氏何妙齡那打素醫院4樓一病房外走廊，在公眾地方作出擾亂秩序的行為，即情緒激動及阻塞走廊通道和阻塞病房出入口，並阻礙醫院的正常運作及人員工作，上述行為意圖激使他人破壞社會安寧或相當可能會導致社會安寧破壞。

兩名被告林穎彤及鄭雋熹早前應訊的情況。(詳看下圖)

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除了鄭雋熹，餘下5人另被控一項阻礙公職人員。控罪指，他們於2023年8月2日，在北區醫院急症室內，阻礙獲合法授權執行公務的公職人員，即社會福利署社會工作主任女子湛麗芳。

案件編號：FLCC1296/2023

兩名被告林穎彤及鄭雋熹均是無綫的藝人。(詳看下圖)