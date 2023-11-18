Black Friday前落成兩大物流項目　林世雄料香港處理貨物能力大增

運輸及物流局局長林世雄今日發表網誌稱，DHL中亞區樞紐中心第三期擴建，與菜鳥網絡牽頭發展的過路灣高端物流中心，相繼落成啟用，預計來年全面投入運作的第三跑道系統，大幅提升本港處理空運貨物的能力。他又稱，兩大物流項目投入營運，正好趕上黑色星期五（Black Friday）與數碼星期一（Cyber Monday），還有接下來的聖誕黃金檔期，今年10、11月接連兩個月，可說是本港空運物流的豐收季節。



DHL中亞區樞紐中心第三期擴建的開幕典禮。

林世雄在網誌中介紹，DHL中亞區樞紐中心自2004年成立以來，在香港國際機場扎根19年，是DHL Express 全球三大樞紐中心之一，處理他們超過45%的亞洲區內貨物，以及近20%全球貨物量。

DHL中亞區樞紐中心擴建後，每年處理貨量升五成

擴建後每年處理貨量升五成

第三期擴建部分啟用後，DHL中亞區樞紐中心變得更大、更快。總倉庫面積較擴建前大增五成，達49,500平方米。每小時最高處理貨量可達12.5萬件，較擴建前提升七成。當中心全面運作時，每年可處理的總貨運量更高達106萬噸，較擴建前提升五成，屆時最高貨件處理量更較樞紐中心在2004年剛落成時，大幅提升六倍。

第三期擴建工程在今年3月已完成，並已投入運作。樞紐中心內的設施包括最先進的全自動貨件處理系統，配合X光電腦斷層掃描(CT X-ray Scan Technology)及自動揀貨系統(Automated Sorting Systems)，讓掃描貨物找出可疑物品的過程，快了一倍。

過路灣高端物流中心，預計每年最多能為香港國際機場帶來額外約170萬公噸的航空貨運量。

過路灣高端物流中心 每年可額外處理170萬公噸貨量

另一方面，全港第三大物流倉庫過路灣高端物流中心，亦在上月開始投入運作。過路灣高端物流中心由阿里巴巴集團旗下的菜鳥網絡、中國航空（集團）有限公司及圓通速遞合資發展及營運，佔地約 5.3 公頃，總樓面面積達 38 萬平方米。中心以最高設計容量全面投入運作時，預計每年最多能為香港國際機場帶來額外約170萬公噸的航空貨運量。

他指，兩大物流項目投入營運，正好趕上每年年尾的傳統貨期高峰。首先是下周五的感恩節後的黑色星期五（Black Friday）與數碼星期一（Cyber Monday），還有接下來的聖誕黃金檔期。這些日子的禮物很，有可能經過這兩大物流中心再送到市民手上。