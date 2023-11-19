大連實習船「育鯤輪」開放參觀　實習港生：上船才知會否暈船浪

大連海事大學實習船「育鯤」在11月20日至25日期間，將停泊在海運大廈對出開放予市民登船參觀。有22位香港學生上船實習10日。



有曾上船實習10日的讀航海課程港生表示，這個機會可了解自己是否適合從事相關工作，「（船公司正職）返工要返12個月，如果暈船點算？」 經實習後，更想投身航海業發展，因為出海後能見到平時香港難以見到的星空以及螢光海。



大連海事大學實習船「育鯤」將於11月20日至25日期間二度開放予公眾參觀，可參觀艙駕駛台、餐廳、學生宿舍等。

船隻停泊在海運大廈對出，市民可在海洋中心4樓，以10元購買門票入內參觀，每節導賞團約長30分鐘，上限為30人，導賞團以普通話進行。開放時間如下：

11月20日(星期一)：下午6時至下午8時

11月21日(星期二)：上午10時至下午1時

11月22日(星期三)：下午6時至下午8時

11月23日(星期四)：下午3時至下午8時

11月24日(星期五)：下午3時至下午8時

11月25日(星期六)：上午10時至下午12時

22位香港學生上船實習10日

香港海員工會主席張世添指，工會在2018年首次與大連海事大學合作，讓19位學生上船實習；今年第二度合作，共22位分別來自海事訓練學院、科技大學、理工大學等三間院校學生上船實習10天。他希望計劃可以延續，為香港學生提供實習機會。

香港海員工會主席張世添指，今年共22位分別來自海事訓練學院、科技大學、理工大學等三間院校學生上船實習10天。(鄧宇詩攝)

實習學生：出海後能見到星空及螢光海

在理工大學就讀物流及航運學系的周同學，被分派在航海部門工作，在不同時間與各水手當值。她指出海後就不能上網，平時會與同學玩桌上遊戲解悶。

她指，香港船公司一般會直接聘請水手上船工作12個月，並未能如這次上船工作10日檢視自己是否適合航海工作，「返工要返12個月，如果暈船點算？」 她表示，經今次實習更想投身航海業發展，因為出海後能見到平時香港難以見到的星空以及螢光海。

來自海事訓練學院的陳同學表示，在船上負責在甲板工作，平時在學院訓練時只能使用摸擬器，實習時在海上使用真實儀器更具真實感。