內地旅行團｜今年暫約3.9萬團訪港上月達高位　團費$500以下最多

香港年初與內地恢復通關，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今（22日）書面回覆立法會議員質詢時表示，由1月至本月15日，有38,981個內地入境旅行團訪港，由通關初期的1月僅得3團，升至10月高位，有6,087團。按團費分析，以500元人民幣或以下佔比最多，比例為近4成。



（立法會文件）

團費2000元以上佔18%

文化體育及旅遊局亦列出內地入境旅行團平均團費資料，由3月至11月中計算，約39%的旅行團平均團費為500元人民幣或以上，佔比為最多；其次團費為501至1,000元人民幣則佔約24%；團費2,001元人民幣或以上的，則佔約18%。

深圳、珠海和四川是主要出發點 最多團經香園圍口岸入境

10個陸路口岸當中，最多旅行團經香園圍口岸入境，由3月至11月中計算，平均每月有約2,992團。其次是港珠澳大橋，平均每月有約652團，高鐵則平均每月有約110團。

港珠澳大橋成出境人次最高口岸

至於出境口岸方面，則以港珠澳大橋佔最多，平均每月有3,039團使用，其次是香園圍口岸和高鐵，平均每月有858和36團使用。按內地入境旅行團的出發地點分析，最多為深圳，其次是珠海和四川。