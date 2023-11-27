張竹君獲樹仁頒榮譽社會科學博士　冀將榮譽獻給每位抗疫港人

新冠疫情期間，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君幾乎每日主持記者會，與市民交代疫情最新情況。樹仁大學今日（27日）舉行畢業典禮暨榮譽博士學位頒授儀式，張竹君以及立法會議員、眼科名醫林順潮，同獲頒授榮譽社會科學博士。



對於獲頒榮譽博士，張竹君致辭時表示，既滿懷感謝，亦深感不配，強調只是抗疫團隊的一員，希望將此殊榮獻給每位對抗新冠病毒的香港人。



樹仁大學的贊辭指，張竹君幾乎風雨不改主持疫情記者會，期間甚至強忍喪夫之痛，表現得非常專業及有責任感，形容：「她這公而忘私、忘悲的舉措，博得所有人的敬重，紛祝『竹君安好』。」



11月27日，香港樹仁大學舉行第49屆畢業典禮暨榮譽博士學位頒授儀式。（資料圖片）

香港樹仁大學今日舉行第49屆畢業典禮暨榮譽博士學位頒授儀式，張竹君及林順潮同獲頒授榮譽社會科學博士。

張竹君致辭甫開首時表示，對獲頒學位深感不配，曾思考是否配得上這份殊榮，自言只是整個抗疫團隊的一員，與眾多同事一同對抗疫情。她感激香港社會眾多成員，曾努力不懈遵從公共衞生防疫措施。為此改變生活方式，形容榮譽屬於大家。

張竹君續指，從新冠疫情中學到，在公共衞生實踐上，須將行為科學，與社會科學更為緊密地結合起來，抗疫依賴整體的合作、個體的信任堅守重要的公共衞生措施，例如遵守隔離，以及最重要的接種疫苗。

樹仁大學新聞與傳播學系系主任李家文致贊辭時提到，疫情期間張竹君風雨不改，幾乎每日「430」疫情記者會都會見到其身影，形容「這種敬業、樂業、專業的精神，實屬難得，也證市民一日不可無此君」。

李家文續指，2020年初，張竹君丈夫患上惡疾，張既要到醫院探望丈夫，又要照顧家庭，卻仍然出席記者會。到2020年12月5日，由於丈夫病危，張在一個會議開始前的一小時突然請假；兩日後她身穿黑衣主持記者會，「強忍喪夫之痛，表現得非常專業和有責任感。」

李家文續說：「她這公而忘私、忘悲的舉措，博得所有人的敬重，紛祝『竹君安好』。」

基於張竹君在抗疫上的貢獻，而且極受香港市民歡迎，李家文表示：「樹仁大學頒授社會科學名博給她，確實至名歸。樹仁大學也與有榮焉。」