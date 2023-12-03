今日必看8分鐘｜鐵騎士撼車尾臥車底｜保時捷膠笠充氣車罩抗鎖車

李鄭屋邨保安追租聞哭聲 揭7個月大瘦BB獨留惡臭屋 22歲父被捕

長沙灣李鄭屋邨有單位已拖欠多個月租金，保安今午上門追租時揭發一宗疏忽照顧兒童案件，一名7個月的大男嬰遭獨留在家，警方事後成功聯絡到男嬰的媽媽，惟她一直未有現身；而男嬰的22歲周姓父親其後被捕。涉事單位位於和平樓15樓，今日（2日）下午4時許，警方接獲保安員報案，指上午已聽到單位內傳出嬰兒哭喊聲，他至下午再登門查看，發現哭喊聲依舊，但屋內無人，因擔心嬰兒的情況而報警。救援人員到場後破門入屋發現該名男嬰，他幸無大礙，但體型較瘦弱，遂安排救護車將他送院治理。而單位飼養了貓隻，衞生環境惡劣，傳出惡臭。

車Cam直擊｜大埔私家車「捐車罅」連撞三車 網民斥：擺明發緊夢

大埔發生交通意外。今早（3日）8時18分，一輛私家車沿汀角路往大美督方向行駛，駛至近鳳園路附近時，收掣不及撞向一輛專線小巴，再連撞另一私家車及另一專線小巴車尾，幸無釀傷亡。網上流傳事發車Cam影片，可見現場燈位有大批車輛停車等候，涉事私家車急速駛至慌忙扭左閃避，結果擦撞專線小巴，從小巴及路邊防撞欄「捐車罅」穿過後，再撼向銀色私家車及另一綠Van，有司機落車查看情況。有網民指肇事私家車猶如「灣岸式攝車」；亦有人直斥該司機罔顧安全，「擺明發緊夢！」

私家車無油停東區走廊路旁 鐵騎士未見「死車」 撼車尾臥車底

今日（2日）晚上8時52分，近鰂魚涌柯達大廈的一段東區走廊西行線發生私家車與電單車相撞意外，電單車人仰車翻，21歲南亞裔鐵騎士被拋出並倒臥車底。警方、消防及救護車接報趕赴現場救援，約半小時後將傷者救出及送上救護車，他四肢多處受傷，送往東區醫院救治。據了解，涉事私家車當時因沒油而停泊在慢線，當時車上無人，未有打死火燈或擺放警告標誌，懷疑電單車司機未有留意路面有「死車」，不慎撼車尾而導致意外，案件列交通意外有人受傷，暫時無人被捕。

黃大仙港鐵站D1出水對開爆鹹水管 現場遍地淤泥 水務署：正搶修

港鐵黃大仙站對出路面周六（2日）晚上9時許有鹹水管爆裂，港鐵宣布D1出入口要暫時關閉，市民可使用其他出入口。至晚上10時鹹水管已被關上，積水漸退卻後，現場可見爆水管位置出現路陷，導致D1出口對開路面出現大量泥水和淤泥，而淤泥上留有多個鞋印，多名港鐵職員在場視察，警方亦圍起封鎖線。水務署表示，職員已經到場搶修和清理淤泥。

中葵涌村廢屋大火濃煙沖天 傳爆炸聲多人報警

葵涌中葵涌村今日（2日）傍晚發生火警。警方在傍晚5時半左右接報，指村內一間廢置屋突然起火，傳出連串爆炸聲，鐵皮屋頂被燒至通紅，濃煙更升上半空，數百米外亦清晰可見，幸火勢未波及附近民居和樹林。消防接報到場動用一條喉和一隊煙帽隊灌救，約傍晚6時左右將火救熄，現場無人受傷，亦毋須疏散，當局正調查起火原因。

東航上海至香港航班突故障備降廈門 艙內劇烈抖動有燒焦味

據中國東方航空官方微博通報，12月3日，一架上海虹橋飛往香港的航班飛行過程中出現故障信息，為確保飛行安全，機組按程序處置、備降廈門做進一步檢查，航班已於09:59安全落地。內媒指該航班為東航MU721航班，早上8點10分從上海虹橋機場起飛，計劃於10時50分降落香港國際機場T1航站樓，客機為空中巴士330機型。據網傳影片顯示，事發時機艙內發生劇烈抖動。

第一城鎖車隊天敵？保時捷笠充氣車罩鎖唔到 1點令網民質疑廣告

第一城鎖車隊都頭痕？沙田第一城鎖車之快聞名全港，周六（2日）網上瘋傳照片，有網民拍到一輛白色保時捷停泊在沙田第一城屋苑範圍內，但套上了巨型透明充氣車罩，令在旁的保安員無計可施，有人笑言是「高手，只要一整穿，就係刑毀」。不過，今日多個群組都出現同一款車，套上同款巨型透明充氣車罩，分別在淺水灣、旺角及第一城出沒，而且都被分享到多個社交群組，令網民質疑只是在做宣傳或拍廣告。後來再有人上傳照片，拍到有2人正在為充氣車罩「放氣」，街坊指聽到保安要求將車駛離否則報警。

懷疑完美丈夫與女傭有染？人妻裝針孔鏡頭偷拍 揭更心寒真相崩潰

真相往往比想像的更恐怖！越南有人妻近日懷疑丈夫與家中女傭有染，於是在家中安裝針孔攝錄機蒐證，沒想到並非發現丈夫出軌女傭，而是從他們的對話揭開了更驚人的真相，令她崩潰嘆道「我簡直不敢相信自己的耳朵」，又猶豫到底要如何「對付」丈夫。

從黑龍江到新疆現絢麗極光 12月4日或再有小到中等地磁暴

受地磁暴影響，12月1日晚間，北方各地出現極光。黑龍江漠河、塔河、大慶、內蒙古呼倫貝爾、河北張家口、承德、北京等多地出現極光，色彩絢麗，很多民眾拍下這一奇觀。根據國家空間天氣監測預警中心最新監測和預報， 12月4日可能發生小到中等地磁暴。