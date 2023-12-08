石棺藏屍案　謀殺罪成被告求終極上訴　遭終院駁回

荃灣一工廈單位於2016年被揭發石棺藏屍，男子張萬里向女友稱要追討500萬後一去不返，事後發現被殺，屍體更被埋在石棺內。涉案3名被告，只有張的生意拍檔曾祥欣被裁定謀殺罪，被判囚終身。曾早前提出上訴被駁回，他今（8日）到終審法院申請上訴許可。曾的代表律師指，案中有人向死者施用哥羅芳，但曾是否知悉哥羅芳的效果，相關證據欠清晰，惟終院法官認為，陪審團可一併考慮案發前發生的事，以決定曾是否有此認知。今早只開庭聆訊個多小時，終院法官即決定拒絕批出上訴許可，日後下判辭解釋理據。



上訴人曾祥欣，被裁定於2016年3月4日，在荃灣DAN6的工廈單位內謀殺男子張萬里（28歲)。同案兩名被告劉錫豪和張善恒，被裁定誤殺罪成，被判囚17年。

案中唯一被裁定謀殺罪成的被告曾祥欣（中央社圖片）

另兩被告經審訊後被裁定誤殺罪成各判囚17年。（詳看下圖)

首被告曾祥欣(左)謀殺罪成被判終身監禁，另兩被告劉錫豪(中)及張善恆(右)誤殺罪成，各被判入獄17年。(資料圖片)

上訴方提出的理據為在共同犯罪的原則下，曾祥欣被裁定謀殺罪成，而另外兩名被告則該罪不成立，但被裁定誤殺罪成，相關裁決不一致。上訴方引述原審法官的引導詞，著陪審團第一步先考慮案中被告是否有一個共同意圖，向死者施用類似哥羅芳的物質，和注射酒精；若陪審團認為有此共同意圖，第二步再考慮被告是否有意圖殺死，或有意圖對死者構成嚴重傷害。法官亦著陪審團考慮，被告是否知悉哥羅芳的效用。

曾的律師指，曾何時知道哥羅芳的效用，並不清晰，又指他自辯時曾稱，同年2月，即案發前買哥羅芳製作書架，和庭上聽到專家的證供，才知悉哥羅芳可致命。法官司徒敬指，應考慮的是曾祥欣案發時是否有此認知。法官林文瀚則指，需同時考慮事發前的準備行為，包括曾祥欣安排購買繩、哥羅芳等，而陪審團可以審視此方面的證據，認為曾祥欣知悉哥羅芳的效用。

終院法官聽取陳詞後，即日拒批上訴許可。

案件編號：FAMC 31/2023

案中的相關人物。(詳看下圖)