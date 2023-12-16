明明得嗰廿幾歲，搞乜突然一頭白髪仲行路慢幾拍﹖

有無想過如果突然衰老40年，生活是如何？化老人妝容太簡單，倒不如親身體驗身體機能退化後，長者現實中的日子其實是如何度過！香港房屋協會（房協）借出兩套長者體驗服和一個長者房屋單位，讓兩位年輕藝人透過感受身體機能退化後的狀態，走入配備醫療護理服務及康樂設施的「長者安居樂」住屋項目「豐頤居」，了解一下長者的生活限制，但更重要是親身感受一個為居家安老而設的項目，如何讓銀髮一族生活得自在舒適、安享頤年。立即去片：https://youtu.be/KmSxiHweY70！

10年後每三個人就有一個超過60歲

香港人越來越長壽，人均壽命曾位列全球第一。不少研究都推測， 10年後每三個港人便有一個是60歲或以上的長者。隨著建築技術水平持續提升，無障礙和長者友善的住屋設計越見普及，長者能活得有尊嚴，並享受多采多姿的退休生活，勢必成為未來的房屋發展方向。

房協早在20多年前已深察社會的未來需要，作為「房屋實驗室」，破格地推出「長者安居樂」住屋計劃，全港首創的終身租住模式，配備一站式的居家安老服務，為長者提供居住、康樂及醫療護理於一身的居所。而今年初落成的豐頤居便是「長者安居樂」計劃的第三個項目，期望有更多正在輪候計劃的長者，可以「上樓」享受優質的退休生活。此外，房協亦會在出租屋邨及舊邨重建項目中興建長者房屋，快將落成的乙明邨松悅樓，以及正在重建的明華大廈就是例子。

房協第三個「長者安居樂」項目豐頤居已於今年8月開始入伙，以實踐「居家安老」為目標，為中產長者提供住屋、康樂及醫療護理集於一身的居所。

即將竣工的乙明邨松悦樓將提供64個長者友善出租單位。

2021年完成第一期重建的明華大廈亦設有長者友善單位，及寬闊通道方便輪椅使用者。

何止起樓 全方位推動居家安老

作為香港長者房屋的先驅，房協亦在住宅單位內及大廈公共地方融入多項長者友善設計，細緻到一個小小的信箱，都考慮周到，住戶只需要將「隨身卡」拍一拍，信箱門就會自動打開，方便視力開始退化的長者；各樓層亦以和信箱一樣的顏色及巨型數字標記，以增加長者對樓層的熟悉感，減少出錯電梯的機會。大樓更設有空中花園，閒時在綠化空間散散步，相約朋友或隔離鄰舍玩玩近年興起的芬蘭木棋，舒展筋骨亦有益身心。

豐頤居的信箱顏色配合住宅樓層顏色，方便長者識別。

豐頤居的住宅樓層以超大字體，配合容易辨認的顏色，回家就不會走錯樓層。

每戶單位門外特別設有告示板及掛鈎等貼心設計。

除此以外，房協亦透過不同的社區活動，連繫各年齡層，締造跨代共融的環境。2005年，房協在地區開設了「長者安居資源中心」，透過參觀和不同的社區活動，加深大眾對長者友善家居的認知；去年更成立「樂活安居生活實驗室」，透過推動持份者參與，共同為長者創造以用家為本、體驗為主的樂齡創新方案，期望能夠應用於房協的項目。這次RTV藝人所穿著的體驗服，也可以在長者安居資源中心預約體驗呢﹗

參觀者可穿上長者體驗服，體驗身體機能退化後的身體狀況。

房協長者安居資源中心引入多項樂齡科技產品及設備，向大眾推廣居家安老。

（資料及相片由客戶提供）