金城60周年酒會　展示優化環境概念　營創更好未來

植根香港60載的能源基建專家金城營造集團（金城）致力建設香港成為更智慧及可持續的優質城市，集團將繼往開來，以「營創更好未來」為願景，積極推動可持續發展。



金城60周年誌慶網站﹕https://www.kumshing.com.hk/ks60

秉承能源基建優勢 繼往開來 建設可持續社區

踏入60周年的重要里程碑，金城於12月6日舉行「金城60周年慶祝酒會」，本地城巿建設精英聚首一堂，見證集團多年成就。當晚由運輸及物流局副局長廖振新工程師，JP、前環境局局長黃錦星建築師，GBS，JP、發展局常任秘書長（工務）劉俊傑工程師，JP、金城營造集團行政總裁王紹恆太平紳士聯同一眾主禮嘉賓進行祝酒儀式，同賀金城鑽禧。

金城營造集團行政總裁王紹恆太平紳士表示：「60年來金城積累了豐富經驗和能力，建立了優良的商譽，尤其在能源基建方面，發揮了我們綜合工程及項目管理的優勢。我們會繼續加強投資及建設人才團隊、持續改善系統流程，以鞏固我們既有的實力。同時，我們亦訂立了進取的業務目標，期望於未來五年將公司帶領到更上一層的新台階，於現有核心基礎上建設新能力，積極回應社會及市場所需，為客戶創造更大價值，長遠繼續為城市的可持續發展和市民優質生活貢獻力量。」

金城營造集團行政總裁王紹恆太平紳士致辭。

他續稱：「金城會繼續以行動服務社會，以安全及優質標準做好每一項工作，服務各政府工務部門、公用事業和公營機構。當遇到特殊情況，例如疫情期間或極端天氣過後，金城也會義不容辭提供所需要的緊急基建服務，全力支持香港社會所需。」

金城營造集團舉行「金城60周年慶祝酒會」與香港城市建設領域的領袖、各界好友共慶鑽禧，盛況空前。

鼓勵循環經濟 引領永續發展

金城與時並進，積極鼓勵建造界的循環經濟。現場展示了金城最新優化環境概念的模型，包括從退役電塔改造而成的「生態塔」。設計善用電塔原有的鋼鐵與回收木材，設置太陽能板，為郊遊人士提供休息地方及多項便利設施。而太陽能充電站模型所展示的充電裝置概念，可設置於露天停車場、學校、鐵路站及巴士站等地點，方便市民為電動滑板車或電動單車充電，為建設綠色生活圈作出貢獻。

金城最新優化環境概念項目：「生態塔」模型。

金城最新優化環境概念項目：太陽能充電站模型及「金城快充ZETTA」充電樁。

綠色運輸是全球發展趨勢，惟本港整體電動車充電設施不足，減慢低碳運輸轉型的進程。為配合電動車發展的需求，金城透過早前推出革新電車充電服務「金城快充ZETTA」，為香港建立完善充電網絡。「金城快充ZETTA」提供高達480 kW充電功率的真正快速充電方案，並能同時為多達12輛電動車進行快充，分支充電裝置更為傳統的約十分之一，大大增加停車場在空間上的應用彈性。

可持續人才管理 照顧員工身心需要

可持續發展目標不單涵蓋業務拓展，金城將此理念引進於人才管理，不只能留住人才，更能吸納新力軍。集團現時員工人數高達2,000人，當中超過300位已服務逾10年。

金城將「可持續發展」理念引進於人才管理，建立上下一心、無分彼此的企業文化，成功吸引及留住人才。

金城相信，員工能力提升亦能帶動公司能力提升，因此鼓勵員工持續進修及自我增值，並不時舉辦考取專業資格相關的講座，又安排他們參與不同範疇的工程項目，發揮所長之餘，亦能滿足考取不同資格所需的多方面工作經驗。公司發展同時，員工亦能同步開拓個人職場發展之路。

生活平衡（Life Balance）文化亦是金城所推崇，這並非傳統的工作與生活平衡（Work-life Balance）。金城認為一份合適的工作能提升個人生活的滿意度，特意於營運總部打造康體空間「金城活力匣」，提升員工的全人健康及工作環境，並透過各項運動與義工活動，增強員工歸屬感。

金城在「金城活力匣」設置各種健身器材、飛鏢機、咖啡機、零食飲品自動販賣機、血壓計等，亦提供備有獨立雪櫃的母乳室，讓員工達致生活平衡（Life Balance），提升個人生活質素。

金城康體會的龍舟隊每屆均有參加龍舟賽事，讓員工培養出積極面對挑戰的團隊精神，加強歸屬感。

龐大的工程量將會是建造業的主要挑戰，金城積極為業界培育新血，以吸引更多年青人加入。集團積極參與不同的招聘活動，亦主動到學校推廣，同時透過「暑期實習計劃」為實習生提供不同部門的工作機會，廣納年青人才。

「暑期實習計劃」為實習生提供不同部門的工作機會，更為他們舉辦辯論比賽及與管理層互動交流的活動，為業界培育新血。

（資料及相片由客戶提供）