義工獎｜90歲婆婆獲常青獎　自言不識字　兩招教小朋友計加減數

香港義工頒獎典禮今（3日）舉辦，合共頒發逾22,000個獎項，較去年大增近三倍。義務工作從不分年齡，今年90歲的蕭亞意決心參與義務工作，獲得賽馬會眾心行善傑出常青義工獎。她表示，做義工過程非常開心，沒想到自己會獲獎，更認為即使年老亦不等同要被服務；她自言不識字，有時在協助照顧小朋友時，用兩招教加減數．逗得小朋友笑到卡卡聲。



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蕭婆婆幫助照顧兒童和婦女、長者關懷照顧等

頒獎禮今日頒發超過22,000個獎，當中盧俊賢及高穎芝獲傑出義工獎、林詩詠獲傑出青年義工獎、蕭亞意獲賽馬會眾心行善傑出常青義工獎，伊斯蘭脫維善紀念中學獲賽馬會眾心行善傑出愛心學校，幾位得獎者於典禮後接受傳媒訪問。

90歲的蕭婆婆在2018年透過聖公會社工鼓勵下，開始接觸義務工作並接受義工訓練，至今已經5年多。她平時服務內容包括照顧兒童和婦女、長者關懷照顧等。當中照顧小朋友亦是她最深刻的事，雖然自己不識字，但認為「唔識咪問囉」，她又會在小朋友做加、減類的作業時，就會數手指、用積木示範，「小朋友笑到卡卡聲，覺得開心，我覺得幾好。」

蕭婆婆：需要我就會去做 年老不一定是要被服務的一群

蕭婆婆提到以前是在鄉下耕田，完全沒有想過會做義工獲獎，「幾廿歲都仲可以拎到獎，真係諗都諗唔到。」感到很開心。她提到，並沒有想過要放棄做義工，皆因過程做得很開心，與其他長者義工一起煲湯、煮食。而做義工更沒有時間規定，只要「需要我就會去做，無理幾多次」，會盡自己能力，「最幫到人就最好，唔望人哋幫自己。」

她又提到，曾經有一位單親媽媽因為生病，未能照顧到小朋友，蕭婆婆就幫忙照顧，認為照顧該小朋友，就如同照顧到該位媽媽。她表示，自己都做過媽媽，有需要時有人可以協助，就可以更放心。

較少70歲以上的長者會做義工，自己雖然年紀大，但都做得到，她認為年老不一定是要被服務的一群。

9歲又好，99歲都好，大家都可以一齊做義工，冇分年齡㗎嘛！ 義工蕭亞意婆婆

情緒病復元人士林詠詩：是對關心精神健康群體的肯定

林詠詩今次獲傑出青年義工獎。她是一位情緒病復元人士，在中學時期的情緒比較波動，但當時未有意識是疾病。直到自己升上中大讀護士，慢慢了解到與精神健康相關的課程，得悉自己是患上情緒病，並及時就醫。

她提到，小時候都有做義工的經歷，但心態是「覺得乖學生就做，做完屋企人會讚賞、老師會讚。」直到自己成為一名患者，明白到社會是有需要，而這些「需要」未被照顧，於是就自己做主導，形容是一件「反璞歸真」的事。

她曾於西九文化中心舉辦精神健康相關的藝術展覽，期望倡議精神健康，更想將議題延伸至校園。她形容情緒病是全球的一大趨勢，今次獲獎對其而言是一個榮幸，同時明白「好多人做義務工作無辦法受肯定」，故今次獲獎除了是對自己的肯定，亦是對其社企義工、關注群體的一個肯定，得悉社會是肯定其倡議工作，以及讓更多人明白不能忽視此議題。