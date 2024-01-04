土耳其旅行團6港人回港患桿菌性痢疾一人入院　當地四餐廳為源頭

衞生署衞生防護中心今日（4日）調查一宗外地傳入桿菌性痢疾個案，涉及一個由香港前往土耳其的旅行團的三男三女團員，於上月中至下旬曾於當地多間餐廳和酒店進食，當中四人曾經求醫，其中一人需要入院，所有受影響人士均情況穩定。

防護中心呼籲，上月中至下旬曾到訪土耳其人士，並曾到有關餐廳進食的人士，如出現相關病徵，應盡快求醫。



衞生署衞生防護中心今日調查一宗外地傳入桿菌性痢疾個案，涉及一個由香港前往土耳其的旅行團的三男三女團員。（資料圖片）

曾出現腹痛、腹瀉和嘔吐

有關個案涉及一個由香港前往土耳其的旅行團的三男三女團員，該六名年齡介乎38至60歲的人士自去年12月21日開始出現急性腸胃炎的徵狀，包括腹痛、腹瀉和嘔吐。當中四人曾經求醫，其中一人需要入院，所有受影響人士均情況穩定。一名受影響人士的糞便樣本對宋內氏志賀菌呈陽性反應。

於當地多間餐廳和酒店進食

中心的流行病學調查顯示，該旅行團共十人，於去年12月14日至22日期間逗留土耳其，並曾於當地多間餐廳和酒店進食。根據流行病學調查和病人的潛伏期等資料，中心相信他們的感染源頭為土耳其以下餐廳／酒店：

6名港人疑受感染的土耳其食。（政府新聞處）

上月曾訪土取其港人需留意有否病徵

防護中心呼籲，於去年12月中至下旬曾到訪土耳其及有類似外遊紀錄，並曾到上述餐廳進食的人士，如出現相關病徵，應盡快求醫，並告知醫生相關旅遊史及可能涉及桿菌性痢疾的情況。

經糞便、受污染食水傳播

中心解釋，桿菌性痢疾是由人體腸道內的志賀氏桿菌屬所引起的腸道感染。桿菌性痢疾會直接經患者／帶菌者的糞便傳播，或間接經受污染的食物和食水傳播。它亦可以引起旅遊者腹瀉。中心發言人建議市民保持個人及環境衞生，以防感染，並留意以下事項：

-進食或處理食物前，應用肥皂及清水洗淨雙手，如廁或更換尿片後亦應洗手；

-避免進食高危食物，例如貝類海產、生的食物或半熟食物；

-把食水煮沸及徹底煮熟食物；

-從可靠的地方購買新鮮食物，不要光顧無牌小販；及

-若有發燒及肚瀉（尤其是帶血肚瀉）的徵狀，應盡快求醫。

市民可參閱衞生防護中心桿菌痢疾專頁，了解更多詳情。