解款員涉遭前同事刺頸殺害　CCTV拍到過程　兇徒現場遺一鞋一襪

衛安（Guardforce）一名護衛員3年前解款至將軍澳櫃員機時，遭突然出現的男子用刀割頸亡，同行兩名同事曾嘗試制服兇徒不果，但疑兇逃走時卻在現場留下了一隻鞋及一隻襪，閉路電視亦拍到行兇過程。死者的一名前同事後來被捕，他否認謀殺，案件今(8日)在高等法院開審。控方開案陳詞透露，被告與事主曾一同共事，案發時已轉任巴士司機，案發前兩天，事主在公司車上工作途中，被告曾出現並大打刀拍打車窗和大叫。



被告張文港（現34歲），被控於2020年9月1日，在香港謀殺李詠豪；並於同日在將軍澳站11號舖，襲擊劉寶榮，致造成他的身體受傷害。庭上透露，被告否認謀殺罪但承認誤殺罪，惟不獲控方接納。

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控方開案陳詞指，被告與李為前同事關係。兩人分別於2015年和2016年入職衛安，被告於2018年離職，案發時任職巴士司機。

被告案發前兩天曾與李相遇

案發前兩天，李乘坐公司車與同事一同運鈔，車輛駛至旺角因紅綠燈而停下。被告突然出現，並在車外大力拍打車窗並向李大叫。同日稍後時間，被告到其住所附近的家品店購買了一把刀。

被告行兇過程被CCTV攝下

案發當天，被告下班回家，戴上口罩和鴨舌帽後再次離家。根據八達通紀錄，被告去過多個不同的地鐵站，最終在將軍澳站的一個櫃員機找到李。被告隨即從背包中取出一把刀，並刺向正在工作的李，過程遭附近的閉路電視拍攝下來。

庭上其後播放涉案的片段，顯示李遭被告用刀刺頸後倒地。李的兩名同事見狀欲制止被告但失敗，被告襲擊其中一人後，在糾纏間遺下一隻鞋及一隻襪後逃去。

審訊明續。

案件編號：HCCC 221/ 2021