黎智英案｜警書面供詞透露　黎向美國前副國防部長轉帳175萬

壹傳媒黎智英涉違國安法案件續審，控方今（10日）在庭上讀出國安處高級督察就黎等人財務狀況所作的書面供詞，揭黎自2013年起先後向美國前副國防部長Paul Wolfowitz支付合共175萬，亦曾於2017年向香港教區榮休主教陳日君支付350萬。黎亦曾透過助手Mark Simon的銀行戶口或旗下公司，向不同民主派政黨或人士匯款，包括向公民黨和工黨分別滙款700萬和100萬。至於現已解散的支聯會，曾收取35萬。



控方讀出警方國安處女高級督察洪麗芬的書面供詞，洪曾就黎智英、Mark Simon、李宇軒及陳梓華的財務資源調查。李宇軒持有的6個銀行戶口先後收到4筆鉅款，匯款者分別是眾籌平台「Stripe Payment E Limited」、《蘋果日報》前專欄作家Jack Hazlewood、Mark Simon及日本經濟新聞中國﹙香港﹚有限公司。

警員書面口供指，黎智英(圖)以自已和旗下公司的戶口，或透過Mark Simon，可不同人士滙款，包括其個人戶口在2013至2019間，先後向美國前副國防部長Paul Wolfowitz支付175萬港元。(資料圖片)

曾於6年間向美國前副國防部長支付175萬港元 另於2019年向人權組織「香港監測」支付20萬港元

洪指黎持有的9個銀行戶口曾向不同人士匯款，目的未明，包括於2013至2019間，先後向美國前副國防部長Paul Wolfowitz支付175萬港元；2015至2017年間，先後向美國企業研究院（American Enterprise Institute）支付11.6萬港元；2017年兩度向香港教區榮休主教陳日君支付共350萬港元；2019年10月分別向陳梓華和人權組織「香港監測」支付14.4萬及20萬港元。

除此，黎曾透過Mark Simon的銀行戶口匯款予泛民政黨或組織，包括於2014年向公民黨支付2.2萬，及於2019年向支聯會支付35萬。黎曾向Mark Simon匯款1.18億，Mark Simon再將935萬匯款予不同政黨。

警方的書面供詞指，黎曾透過Mark Simon的銀行戶口匯款予泛民政黨或組織，包括向支聯會支付35萬元。(資料圖片)

曾透過旗下公司匯款給不同泛民人士或政黨 公民黨收取700萬

黎另曾於2019至2020年間，透過旗下的加拿大公司「Lais Hotel」匯款給不同泛民人士或政黨，涉款2000萬，包括公民黨700萬、工黨100萬、社民連93萬及區諾軒37.9萬等。黎另一旗下公司「公明織造廠（Comitex Holdings Limited）」亦曾向何謝韋律師行先後匯款400萬。

另外，辯方申請在讀畢書面證供及播放黎的錄影會面後，就控方專家、城大法律系教授王貴國證供的呈堂性提出爭議。控方確認辯方將在明日提交相關書面陳詞，控方則會在下周一（15日）提交回覆，雙方會在下周二（16日）在庭上作口頭補充。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪 和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022