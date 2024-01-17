仁濟醫院醫生虛報工作時數　騙醫管局逾11萬　判社服令160小時

仁濟醫院駐院醫生承認多次虛報到屯門醫院額外服務的時數，從而從醫管局騙取特別酬金逾11萬。醫生被廉政公署拘捕，早前1項欺詐罪，今（17日）在西九龍法院判刑，裁判官溫紹明指被告並無刑事紀錄並有悔意，接納感化官建議，判他社會服務令160小時。



被告王文灝（33歲），為仁濟醫院駐院醫生，被控一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。

被告王文灝在西九龍法院承認欺詐醫管局逾11萬元，被判社會服務令160小時。(資料圖片）

兩院工作時間重疊約170小時

案情指，被告於2013年7月加入醫管局，自2017年1月起被調派往仁濟醫院內科部任駐院醫生。他加入醫管局後多次申請參與屯門醫院的特別酬金計劃。

廉署後來調查發現，被告於2017年1月至2019年11月期間，逾60次在仁濟醫院執行常規候召職務的時間，與他報稱在屯門醫院急症室執行特別酬金計劃工作的時間重疊，重疊時間達約170小時。

曾提早離開或未準時到達

被告承認早於休班時間離開仁濟醫院，亦曾沒有準時到達屯門醫院執勤，並多次向醫管局虛報他按特別酬金計劃在屯門醫院急症室執行額外服務的值勤紀錄，他從而獲得特別酬金逾11萬元。

疫情時曾加入前線抗疫團隊

辯方早前求情時， 曾呈上多封求情信，指被告熱心工作，不只一次當機立斷拯救病人。新冠疫情爆發期間更選擇加入前線抗疫團隊（Dirty Team），為香港醫療服務付出。被告在候審期間承受巨大心理壓力，料將會面臨紀律聆訊。

案件編號：WKCC3137/2023