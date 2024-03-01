AI客製化物流方案　Spaceship改寫電商物流生態

物流策略於電商經營中尤其重要，足以決定一間網店的成敗。Spaceship整合市面上碎片化的物流渠道，並透過人工智能（AI）技術和數據提供客製化的物流方案，令全球物流變得簡單。「優化後的物流操作有效提高網店的營運效率和降低成本，電商企業無需再煩惱物流管理，可以專注拓展市場，這正正是我們成立Spaceship的目的。」Spaceship聯合創辦人暨首席執行長林煥枝（Chilam）道。

攝影：黃寶瑩



一站式電商物流軟件 24/7 AI助手自動優化物流細節

Spaceship齊集所有電商企業需要的全球物流和供應鏈智能管理方案，「要真正解決商戶的物流需求，除了提供完善的電商物流軟件外，亦需兼顧倉庫方面的支援。坊間同類公司普遍專注於出貨便利性這一部分，往往忽略了倉庫管理對提高網店營運效率和降低成本的重要性。」Spaceship的倉庫中心坐落各國，方便電商企業於各地進行貨物調配，跨地域雲倉管理概念成為商戶拓展海外業務的強力後盾。

Chilam認為倉庫管理對提高網店營運效率和降低成本的重要性不容忽視。

Spaceship共同創辦人兼首席產品官黃錦熙（Stanley）注意到，即使Spaceship提供了相應的物流數據，由於欠缺專業的物流管理人員，導致不少網店仍未能有效規劃最經濟的運輸方式、預測市場變化而評估庫存需求。有見及此，Spaceship利用AI打造出MAG Gen-1智能物流助手，進一步提升物流方案的運作效率。

Stanley指AI助手能為運輸管理提供一站式的解決方案，消除電商用戶長期以來的困擾。

聆聽用家需求積極優化服務 計畫全球擴張

從個人物流市場轉型到電商市場，團隊花近兩年時間研發系統。Chilam憶述，轉型初期因服務未能滿足商戶需求而收到不少負評，但隨着團隊聆聽用家需求，持續優化技術，商戶的評價愈趨正面。從小型網店到環球企業，現時大約有5,000名商戶正使用Spaceship解決日常物流問題。

Spaceship計劃於今年內增加約4至6個國家的業務覆蓋範圍。

Spaceship正進行全球擴張的計劃，並計劃今年內於新加坡設立據點，並有機會進軍日本、韓國、馬來西亞、澳洲等地，增加約4至6個國家的業務覆蓋範圍。1月更成功衝出亞洲，首次亮相於CES 2024（美國消費性電子展），展示其AI技術及對物流未來的走向影響力。Stanley相信，AI技術將不斷進步，是未來物流業不可或缺的一部分。Spaceship亦會捉緊機遇，透過軟硬件結合，提供更具價值、更智能的物流方案。

今年1月，Stanley及總經理許廣揚（Duncan）帶領Spaceship成功衝出亞洲，首次亮相CES 2024（美國消費性電子展）。

創科生態蓬勃 圈內圈外機遇處處

從本地初創企業走向國際化，香港科技園公司的全面性支援成為Spaceship發展的一大助力。科技園公司提供的資助為初創企業提供極佳環境，加上發展蓬勃的創科生態圈，容許Spaceship與志同道合的合作夥伴互相分享經驗，發掘合作機會。同時，科技園公司積極增加園區公司在市場的曝光機會，進一步推動業務發展。「若非科技園公司穿針引線，相信我們亦難以獲得與機場管理局與香港郵政等機構深入交流的機會，無論圈內圈外亦機遇處處，加快公司的業務發展。」