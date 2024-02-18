日本核污水｜城大調查：六成受訪者憂健康問題　四分一稱減少遊日

港府2023年8月起因應日本排放福島核污水實施進口管令，禁止進口東京等10個都或縣的海產。城市大學今日（18日）公佈一項有關香港市民對日本核污水的調查，逾六成受訪者（60.4%）認為核污水會對個人健康造成負面影響，超過五成受訪者（52.8%）會避免食用福島地區的食品，25.7%受訪者稱會減少去日本旅遊的次數或購買來自日本的生活用品。



城大人文社會科學院媒體與傳播系講座教授黃懿慧表示，調查顯示市民會平衡不同風險行為，認為除福島地區外，日本其他地區的風險程度相對較低。



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城大研究團隊於2023年10月至12月期間，就有關赴日旅遊及購買日本商品等問題，以網上問卷成功訪問1,418名年齡超過20歲的香港市民，題目涉及市民對日本福島核電廠排放核污水的相關健康風險、赴日旅遊及購買日本商品等三方面看法。

在健康風險認知方面，60.4%認為福島核電廠排放核污水會對個人健康造成負面影響，增加疾病風險；另有27.9%受訪者的健康風險認知較低。

調查亦發現，性別和年齡與健康風險認知有顯著關係。64.3%女受訪者感受到該事件帶來的健康風險較高，比例高於男受訪者（55.5%）。至於年齡與健康風險認知的關係，則是年齡愈高，愈多人關注核污水對健康的負面影響，由20至29歲組別的51.7%，爬升到50歲以上組別65.5%。

東京電力公司於上周四（15日）指，2月7日發現含有放射性物質的水，從高溫焚燒爐廠房外牆排氣口外泄。（資料圖片／美聯社）

逾五成人避食福島食品 50歲以上組別最抵觸

至於防範措施上，有52.8%受訪者表示會避免食用福島地區的食品，但25.7%表示會減少去日本旅遊的次數或購買來自日本的生活用品。當中以50歲以上的受訪者，較為傾向避免食用福島地區的食品（62.7%）、減少前往日本旅遊的次數（32.2%）和避免購買和使用來自日本的生活用品（26.5%）。

在20至29歲的受訪者中，則有38.1%和10.2%表示會避免食用福島地區的食品，及避免購買和使用來自日本的生活用品；76.9%表示不會減少去日本旅遊的次數。

是次調查的城大人文社會科學院媒體與傳播系團隊成員包括（前排左起）黃懿慧、代悦及王小輝、（後排左起）孫曄、蔣莉、沈菲及張昕之。（資料圖片／城市大學提供）

過半受訪者支持進口管制措施

針對現行政策，56.4%受訪者支持香港政府啟動進口管制措施，74.3%支持政府實施輻射監測措施。其中，受訪者認為相較於限制進口，對日本進口食品進行全面輻射水平測試、公佈食品樣本輻射檢測結果、監測本港水域環境輻射水平，及本地漁產品輻射水平等輻射監測措施會更為有效。

城大媒體與傳播系助理教授王小輝建議，政府應保持恆常監測，確保監測數據透明度；此外，政府亦應加強公眾教育，提高市民對輻射風險的認知，並提供準確科學資訊。