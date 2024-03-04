大埔直升機解體推斷或機翼砍中駕駛艙　無安裝飛行記錄儀

2019年5月大埔林錦公路2,000英呎上空發生一宗直升機解體意外，49歲的機師亦當場身亡。運輸及物流局旗下的民航意外調查機構今日（4日）發表意外調查報告指，機師健康狀況良好，沒有證據顯示意外是因機師健康引起，當中可能成因涉及主旋翼軸撞擊，導致主旋翼葉片與機身和駕駛艙區域接觸後，釀成直升機於飛行途中發生災難性解體。



報告指出事的直升機型號Robinson R44 II型無安裝飛行記錄儀，故是次調查只能根據殘骸推斷意外發生過程，生產商事後才加裝。



2019年5月，大埔林錦公路發生直升機解體意外，直升機殘骸曾散在嘉道理農場後山山坡，政府人員到場蒐證調查。 （資料圖片／蔡正邦攝）

機師具212小時飛行時數 首次駕駛事發型號直升機

報告指，飛行員於2016、2018年先後考取民航處發出的飛機、直升機私人機師執照，有約212小時的飛行時數，當中包括131小時的定翼機、81小時的直升機駕駛經驗。他亦在2018年取得民航處的2級體檢證明，身體狀況良好、只需配戴眼鏡；而經調查後，其死因是原於身體多處受傷，不涉及任何過勞、生理因素。

至於事發前的90天，飛行員具駕駛R22號型直升機的經驗，飛行時數約5小時，意外當中則是首次駕駛Robinson R44 II型直升機，該直升機由香港飛行總會持有，平日有常規保養及維修，惟未能確認飛行前的如燃料、載重重心等參數，只有進行30分鐘飛前檢查。

消防於當天接獲求助，指在八鄉林錦公路嘉道理農場山邊有一架直升機墜毀，起火及冒煙。涉事直升機變成廢鐵，墜毀在農場行政部的山坡。(警方圖片)

機師通報將會降落石崗機場2分鐘後出事

報告提到，飛行員於事發當日下午，獨自駕駛該型號直升機，而在5時23分，他仍有收到「香港航空情報」的無線電，並向其通報將會降落石崗機場。

惟時至下午5時25分，直升機於林錦公路近嘉道理峽上空約海拔2,000英呎上解體，機身撞擊大帽山郊野公園以西嘉道理農場及植物公園地帶後起火，部分機身焚毀，零件殘骸亦飛散至沿路500米；至於飛行員則在意外中身亡，當時亦未有收到其任何求救訊號，也未有任何人目擊事發經過。

▼2019年5月19日大埔林錦公路上空發生直升機解體意外▼



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直升機未安裝飛行記錄儀 難證單一零件故障或操作失誤

報告指，該直升機型號未被要求安裝飛行記錄儀，故是次調查只能根據殘骸推估意外發生過程。報告提出的意外可能成因，並非主旋翼轉速過低引起，而是駕駛艙部分，很可能遭到分叉的推進葉片擊中，造成直升機在飛行中發生災難性解體，而這次意外也與過去發生的桅杆碰撞意外類似，無法將意外原因單純指向某一零件故障，或是飛行員操作失誤，而風速、地型因素亦成為其中一個影響因素。

事發後，錦上路迴旋處轉入林錦公路向大埔方向不准駛入。(資料圖片／蔡正邦攝)

調查報告倡飛行總會加強教育 提高機師安全意識

報告最後建議，香港飛行總會日後為會員提供有關駕駛時避免低重力情況的指導、基於實際情景的理論培訓，以及按照羅賓遜直升機公司（Robinson Helicopter Company）的機師操作手冊中的說明，向會員說明駕駛時，有關針對桅杆碰撞意外的安全意識。

至於民航處則於2021年7月，已採納國際民航組織的建議做法，規定所有最大總重量（MTWA）為3,175公斤或以下，且於2018年1月或之後，首次簽發個人適航證書的直升機，均應配備配備飛行數據記錄器（FDR）或影像記錄系統 (AIRS)，至少可記錄飛行員的飛行路徑和速度參數。

生產該直升機型號的羅賓遜直升機公司，則在2020年起為所有新生產的R44、R22型直升機安裝飛行數據記錄儀，以及數碼引擎監控組件（EMUs），確保向飛行員發出引擎的超標警報，並在調查事故時，可提供相關飛行數據。