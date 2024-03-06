跨境全日通穿梭巴士震撼價去皇崗口岸　復活節玩盡五大熱點！

今個月月尾的復活節帶來四日連假，相信大家絕對會好好把握這個機會，準備好各種放假大計。近期北上玩樂成為熱潮，除了羅湖和福田口岸外，其實皇崗口岸附近亦有不少玩樂熱點，例如福田星河COCO Park和深圳市當代藝術與城市規劃館！跨境全日通穿梭巴士由灣仔直達皇崗口岸的巴士線，最近單程減至震撼價$39，即睇內文做足玩樂和購票功課！



以COCO Park為首 皇崗口岸五大熱點

跨境全日通穿梭巴士向來都是港人前往皇崗口岸的熱門路線之一，直接從香港上車，便可直達口岸。皇崗口岸除了24小時運作外，其附近亦有多個玩樂熱點，是大家今個復活節其中一個能夠玩足一日的地區。人氣超大型購物中心「福田星河COCO Park」絕對是皇崗口岸的皇牌，由食肆到潮流品牌一應俱全，有過百間商舖任你行。特別其中央位置為大型戶外空間，大家行商場行到攰就可以買杯咖啡到這裡休息一下！

除了購物外，打卡亦是必要行程，「深圳市當代藝術與城市規劃館」便是熱門打卡位。館內展出深圳的規劃過程，以至未來發展大計，同時亦有多個抽象派作品供大家欣賞，隨處都是打卡位！另外太空主題公園「星空園」和蘇州風情園林「錦繡園」亦在皇崗口岸，滿足喜歡不同風格的大家！最後當然不得不提「食」，「水圍夜市」美名大家都略有所聞，作為離皇崗口岸最近的夜市，烤冷麵、撈汁海鮮、炸串和粉粿等攤檔百花齊放，總有適合你的味道！

灣仔線單程震撼價$39！

跨境全日通穿梭巴士由灣仔直達皇崗口岸的巴士線，最近在星期一至五的日間乘車時段，推出八達通購票單程$39，優惠高達68折！既慳錢，又慳時間！

灣仔線路線資料

起始站：（北行）會展站公共運輸交匯處(灣仔會展站B2出口)或灣仔軒尼詩道138號修頓中心(舊灣仔中旅社門店)、（南行）皇崗口岸臨時旅檢大樓

途經站：只停上環信德中心、分域街及灣仔港鐵站，會展站公共運輸交會處為終點站

旺角來回套票優惠 可於48小時內使用！

另外跨境全日通穿梭巴士由旺角直達皇崗口岸的巴士線，同樣推出$75的來回套票，為大家節省最多$25！而且來回套票可於48小時內使用，讓大家玩足兩日！

旺角線路線資料

起始站：（北行）太子鴉蘭街364號、（南行）皇崗口岸臨時旅檢大樓

途經站：落馬州管制站、太子、朗豪坊（10：00 - 17：00 週六、日及公共假期除外）

如有興趣了解更多，請即瀏覽：http://www.acebus.com.hk/index.html###

（資料及相片由客戶提供）