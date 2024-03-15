花卉展開幕｜中軸線園林取材童話故事　投票選園圃有機會贏機票

每年一度的維多利亞公園花卉展覽（花展）今日（15日）開幕，不少市民一早入場，觀賞42萬株花卉，包括約4萬株主題花香彩雀。今屆花展以「雀躍全城」為主題，會場中軸線的園林造景設計則取材自童話故事，市民從興發街入口經南天門進入「西遊記」區域，可以欣賞由各色花卉嵌砌而成的芭蕉扇和觔斗雲等法寶；緊隨其後是「阿拉伯神話」景區，其設計概念源自阿拉伯民間故事《一千零一夜》。



開幕典禮由行政長官夫人李林麗嬋、立法會主席梁君彥、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、香港賽馬會董事馮婉眉、2023香港小姐莊子璇和康樂及文化事務署署長劉明光主禮。

同日舉行賽馬會學童繪畫比賽，吸引2,200名學生參與，全情投入繪畫花卉。不少市民亦紛紛在大型鑲嵌花壇、主題花立體花牆、特色花圃、鬱金香和向日葵花海拍照打卡。

康文署表示，會場中軸線的園林造景設計則取材自童話故事。市民從維園興發街入口經南天門進入「西遊記」區域，可以欣賞由各色花卉嵌砌而成的芭蕉扇和觔斗雲等法寶，園內燦爛的花朵和大紅燈籠，讓遊人彷彿置身火焰山。緊隨其後的是「阿拉伯神話」景區，其設計概念源自阿拉伯民間故事《一千零一夜》，炫麗非凡的皇宮配上由過萬株花草嵌砌而成的花壇，異國情調令人沉醉。

維園糖街入口另設兩組以童話故事為主題的園林造景，分別是《綠野仙蹤》和《傑克與豌豆》。前者有色彩繽紛的彩虹山和七色園區，可以碰見稻草人、鐵樵夫和獅子；後者有高聳入雲的藤蔓、會生金蛋的母雞，營造出如夢似幻的世界，讓市民尋找屬於自己的冒險歷程。

市民可參與「至Like園圃」網上投票，從花展會場的十八區園圃中，投票選出心儀園圃，有機會贏取免費機票。

康文署表示，今屆花展繼續加強各項環保措施，場內設置分類回收箱，並有可循環再用物料收集站，回收可循環再用的資源例如紙皮箱、塑膠花盆、玻璃瓶、凋謝花卉及土壤等。 此外，康文署亦會在花展完結後舉行「環保回收日」，安排學生及義工在會場協助分類及回收可重用的資源；並將可重新種植的花卉和植物分派予學校、環保團體、非政府機構和市民。

花展由康文署主辦，獲賽馬會慈善信託基金連續12年支持，並於2014年起成為其主要贊助機構。