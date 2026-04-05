社論｜鄭麗文的必答題　台灣人的選擇題

應中國共產黨中央委員會（中共中央）總書記習近平邀請，中國國民黨主席鄭麗文將於4月7日至12日率團訪問大陸，行程包括江蘇、上海、北京。這是繼2016年之後再次有中國國民黨主席「登陸」，距2005年連戰執政國民黨時期的歷史性「國共破冰」之旅已歷21載。這21年，恰是「世界百年未有之大變局」加速演進的關鍵期，中美實力格局逆轉，台海局勢也從「相安無事」走向「兵兇戰危」。鄭麗文的訪問早已超越黨際交流，而是台灣在時代變局中尋找活路的核心考驗。



鄭麗文展現清醒和擔當

共產黨給予肯定和支持

在「台獨」聲浪囂張、「中國人」淪為政治禁忌、「九二共識」遭刻意污名化的當下，鄭麗文敢接下這份邀請，本身就是一種政治魄力。她公開喊出「我是中國人」，誓言讓台灣人為認同這一身份而自豪，堅持以「九二共識」作為兩岸互動的唯一基礎。這樣的表態，需要的不只是勇氣，更是對兩岸現實與國際大勢的清醒認知。鄭麗文曾有「台獨基本教義派」背景，能在政壇歷練後徹底看清「台獨」的虛妄，直言其為「笑話一則、騙局一場」。這不只是個人政治理念的蛻變，更折射出台灣內部的人心思變——民進黨的意識形態話術開始破功，美國的美麗謊言逐漸失效，越來越多台灣人擺脫信息繭房，重新思考自身身份和台灣未來。

自去年10月執掌國民黨以來，鄭麗文的作為讓人耳目一新。她一改國民黨此前的政治迷茫與內耗，為這支老牌政黨注入新的政治能量；一面與賴清德等「台獨」勢力堅決對抗，一面清理黨內親美派、本土派的消極影響，更敢於直面真相，戳破美台關係的虛假面具。她直斥美國所謂「友台」，不過是拿台灣福祉與2,300萬民眾性命作為對華博弈的籌碼，不斷掏空台灣的戰略價值；她也屢次提醒台灣人，「台灣有事」之際，美國絕不會捲入戰爭、出手相救。這些話語，在被民進黨與美國輿論雙重裹挾的台灣，無異於醒鐘，點破了「倚美謀獨」的致命謬誤，展現了政治家應有的擔當。

大陸對鄭麗文的清醒與擔當，給予最高規格回應，以「中共中央總書記習近平」名義發出邀請——2005年連戰訪陸後，後續國民黨主席登陸的官方表述多為「經國共兩黨商定」，此番直接以最高領導人名義邀請，既是對鄭麗文個人立場的高度肯定，更是對台灣主流民意期盼和平的積極回應，可見中共願意為兩岸統一釋出最大善意、給予適當的政治支持。中共中央台辦主任宋濤直言，鄭麗文此行「蘊含着深刻的時代意涵與使命擔當」。

「逼統」誤讀對台政策

「和統」方式尚未窮盡

有人臆測大陸會借此次訪問「逼統」，但這無疑是對兩岸現實和中共對台政策的誤讀。中國共產黨秉持實事求是原則，不會忽視國民黨的在野地位，更不會忽略台海複雜局勢提出操之過急的要求。當下兩岸官方交流中斷、兵兇戰危成為常態，要求國民黨立刻成為堅定的統一推手，或許會是適得其反。中共的對台政策向來講究「久久為功」，既有推進國家統一的堅定決心，也有尊重現實、循序漸進的理性考量。當然，「久久為功」絕非「無限期拖延」，習近平總書記所言「政治分歧是影響兩岸關係的總根子，總不能一代一代傳下去」，道盡核心期待：和平統一的進程可以穩步推進，但這一代人理應承擔起解決歷史問題的時代責任。

2005年連戰訪問大陸，當時美國處於單極霸權巔峰，但為了尋求中國支持反恐戰爭而明確反對「台獨」，甚至指責陳水扁為「麻煩製造者」；只是中國的經濟和軍事實力還未形成對台的絕對壓制，兩岸談「統」的條件還不夠成熟。民進黨陳水扁執政下的台灣雖狂飆向「獨」，但尚不敢突破底線，而國民黨初失政權，正需以兩岸交流優勢贏得民意。2015年朱立倫、2016年洪秀柱相繼登陸，中國國力大幅提升，但中美維持「合作為主、競爭為輔」的互動，對台灣問題的結構性矛盾還不算突出，兩岸關係也處於馬英九執政後期的和平交往，新上台的民進黨蔡英文的「台獨」面目尚未完全暴露，中共也願意「觀其行，聽其言」，對其開出「尚未完成的答卷」的評語。

而今的格局，早已翻天覆地。世界百年未有之大變局的核心，是中美實力的此消彼長，美國從「一家獨大」走向「相對衰落」，中國則實現跨越式發展，成為全球第二大經濟體，軍事實力尤其是區域拒止能力實現質的飛躍。在台海及西太平洋，解放軍已完全掌握制空、制海權，美國的區域軍事優勢蕩然無存；而數次環台軍演早已證明，中國大陸有能力、有決心以武力實現國家統一。之所以至今未動，並非不能，而是不願——武統必傷及兩岸同胞，中共始終留着和平統一的窗口，只因「和統」的方式尚未窮盡。

中美實力完全逆轉

台海格局徹底改變

美國的態度，也從「反對台獨」轉變為「以台制華」，一面加緊將台灣打造成「抗中前沿」，向台售武、炒作台海議題，一面卻悄悄做着「戰略放棄」的準備，不斷掏空台灣的實質利益。俄烏衝突、中東戰局都在提醒台灣，美國向來「合則用，不合則棄」，所謂「安全承諾」，不過是裹着糖衣的麻醉藥。

與此同時，台海格局也徹底改變。民進黨從蔡英文到賴清德連續執政，「新兩國論」撕下「維持現狀」的偽裝，全面「去中國化」愈演愈烈，國民黨與統派的生存空間不斷被擠壓。但「大變局」觸發的時勢變遷之下，台灣民意也在悄然改變：台灣人越來越看清楚民進黨的虛偽及意識形態操弄，它解決不了年輕人的生活困境和對未來的焦慮，亦帶不回兩岸和平應有的觀光商機與經濟紅利。「中國人」的身份不再是洪水猛獸，如何在「一個中國」框架下與大陸共享和平發展成果，甚至如何推進國家和平統一，已成為台灣民眾願意直面的話題。

告別維持現狀舊路

扛起和平統一擔當

這股思變的潮流，正是鄭麗文此次訪陸的民意基礎和時代背景，也是台灣未來的希望所在。因此，鄭麗文與國民黨的「時代意涵與使命擔當」，絕不能停留在空談和平、重提「九二共識」那麼簡單。馬英九執政的教訓早已說明，只談交流不談統一、只講現狀不謀未來，最終只會讓兩岸關係在原地打轉，民進黨一旦重掌政權，此前的交流成果便會被全面清算。今日的兩岸關係，早已走過單純「反獨」的階段，而推進國家和平統一，也已成為兩岸中國人的核心課題。

民進黨當局不願看到兩岸和解，為交流設下諸多政治與法律障礙，揚言國共兩黨若達成政治性協議便治罪相關人士。這種政治恐嚇，不過是想阻撓兩岸民眾正常交流，維持其意識形態壟斷。對此，鄭麗文與國民黨雖面臨考驗，卻更應有超越在野黨的格局與視野。若僅以在野黨自居，只謀選舉之利，不擔歷史之責，不僅辜負中共的善意，更辜負台灣民眾的期盼。

留給台灣和平統一的時間窗口正在收窄，這是不容回避的現實。賴清德執意走「台獨」絕路，早已被判政治死刑，而作為台灣未來可能的執政者，鄭麗文必須回答這道核心選擇題：是走馬英九「不統、不獨、不武」的老路，在模糊立場中消耗台灣未來，還是勇於扛起時代責任，以實際行動推進兩岸和平統一，為台灣謀光明出路？是做偏安一隅、國破家亡的南唐後主李煜，還是做納土歸宋、造福百姓的吳越錢弘俶，答案早已寫在時代的考卷上。