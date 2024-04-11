小白鞋推薦2024｜記者分享3搭法顯長腿！百搭耐用NIKE、Adidas款

小白鞋推薦2024｜一年四季都能穿的小白鞋，長久以來都深受歡迎，而且有不少款色，都能視覺上增高顯瘦。今個春夏造型傾向悠閒和陽光感覺，因此運動風亦大行其道，並糅合復古感覺，展現出時尚玩味。《01女生》編輯部不私藏顯瘦的小白鞋襯搭法，同時分享6個好看易襯的款式，大家不妨參考。



小白鞋顯瘦穿搭1. 膨脹感更顯幼腳腕

街頭時尚常以對比感，讓細小東西更顯細小，而大型物品則看來更巨大。因此，若然穿著帶膨脹視覺效果的鞋子，可讓腳腕顯得幼小，有著瘦腿的視覺效果，同時白色和軟綿感覺，亦能營造出舒適的悠閒時尚。

小白鞋顯瘦穿搭2. 小白襪展長腿

不少人都會露腳踝顯瘦，其實也可選擇長度與腳腕位置相約的小白襪，來達致同樣效果。由於襪子的橡筋位置落在腳腕上，這樣可強調出幼細感，讓雙腳更顯長。

編輯部分享顯瘦的小白鞋襯搭法。(IG@kswisshk)

小白鞋顯瘦穿搭3. 綁帶方式添年輕活力

此外，也可靠不少人都忽略的鞋帶，來營造輕盈感覺。不同的綁鞋帶方法，可以展現出個性，同時締造時尚活力，予人小清新的氣息，走路起來不會讓人有沉實的感覺。

小白鞋推薦2024

小白鞋推薦2024款式1. NIKE TC 7900 女子運動鞋 HK$899

無論日常或運動時，都非常容易襯搭，使用加墊鞋領和柔軟泡綿，走路時更為舒適，一段時間後也不會太累。運動鞋頭以尖形設計，讓腳掌更顯細，加上增高及顯闊的鞋底，有效看來更長腿。

小白鞋推薦2024款式1. NIKE TC 7900 女子運動鞋 (官網)

小白鞋推薦2024款式2. adidas Court Tourino 運動鞋 HK$799

經典受歡迎的鞋款，穿起來顯得腳小，而且露出腳眼的設計，有助增加長腿魅力。運動鞋帶復古感，非常適合時下Y2K的穿搭，鞋身亦採用50%環保物料，不含原生聚酯纖維，在著重時尚的同時愛護環保。

小白鞋推薦2024款式2. adidas Court Tourino 運動鞋 (官網)

小白鞋推薦2024款式3. K-SWISS Tubes Sport Trail 運動鞋 HK$949

運動鞋型較大，加上增長鞋底，讓雙腳更顯幼長，而鞋底設計亦助鞋子抓住地面，走路時更為舒適。為減少沉悶感覺，運動鞋特別配襯米白色，以同色系的搭法，增添活力的層次玩味。

小白鞋推薦2024款式3. K-SWISS Tubes Sport Trail 運動鞋 (官網)

小白鞋推薦2024款式4. Converse Run Star Utility Sandal CX 夾心涼鞋

除了運動鞋，白色涼鞋也是不錯的穿搭單品，特別是在炎夏更受歡迎。這款Converse涼鞋注入膨脹感覺，以EVA發泡鞋底，打造出時尚感，同時厚底的顯高設計，亦增添復活感覺。

小白鞋推薦2024款式4. Converse Run Star Utility Sandal CX 夾心涼鞋 (品牌提供)

小白鞋推薦2024款式5. Sam Edelman Poppy Lace-up Sneaker HK$1,100

穿過品牌的鞋子，都會迷上它的舒適感。這款運動鞋以皮革製成，加上平面鞋頭設計，締造出帶芭蕾舞風格的優雅感覺，若然再綁上蝴蝶結，定能令造型加分。鞋墊有稍為增高，讓雙腳比例拉長。

小白鞋推薦2024款式5. Sam Edelman Poppy Lace-up Sneaker (官網)

小白鞋推薦2024款式6. ASICS Japan S ST鞋款 HK$590

靈感取自品牌於80年代的設計，結合更高的舒適度，打造出更實用的款式。運動鞋底採用腳下GEL技術，走路時更舒適，同時增長雙腿比例。鞋身亦以粉嫩紫色點綴，展現出滿滿的少女感。