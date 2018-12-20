【秋冬不敗穿搭】百搭經典MA-1外套　冷衫hoodie連身裙都輕易駕馭

到了冬天可別遺忘之前紅極一時的 MA-1 Bomber Jacket，現在穿出門一樣是不退流行呢！不管是復古、街頭、甚至女人味都能穿得出來！這次搭編不止要介紹可以怎麼搭配 MA-1 還會稍微介紹一下它的歷史，讓你能對它的愛更上一層樓！

B15 採用的是「絨毛領」，雖然能為脖子帶來更加保暖的作用，但對於做為美國飛行員穿的外套來說這可是非常的不便利。（pinterest）

在提到 MA-1 前得先說一下它的前身 B15 ，兩者之間外型非常相似，最不一樣的地方在於領子。B15 採用的是「絨毛領」，雖然能為脖子帶來更加保暖的作用，但對於做為美國飛行員穿的外套來說這可是非常的不便利。

因此 MA-1 便加以改良成針織領，並將衣服袖口和下擺皆做成羅紋布的束口設計，和採用面料密度高的防水尼龍面質。除了更加簡約輕巧外，束口設計也能防止風灌入衣內，在作戰當中更加符合飛行員的要求。

另外 MA-1 最經典的造型，莫過於在袖子上多了袖袋和內裏使用的橘色內襯了，搭編查過據說使用橘色為代表，是為了使飛行員適合求救呢！一些小設計其實都有不少巧思，難怪不少人都愛 MA-1 啊！

MA-1 最經典的造型，莫過於在袖子上多了袖袋和內裏使用的橘色內襯了。（pinterest）

▶ MA-1 X 高領毛衣

在 MA-1 開始流行後，除了原本的鼠尾草綠後也陸續推出軍藍色等顏色。而因為外套已經是深色系，因此穿上白色高領毛衣能夠帶出女人的溫柔感，配上高腰牛仔褲，復古感頓時就顯現出來了。

▶​ MA-1 X 連身裙

覺得搭配褲裝太過於帥氣的話，可以試試與長的連身裙來做搭配！左圖選擇成熟的黑色長連身裙，再利用珍珠耳環和圓型的墨鏡增加可愛感。右圖的花連身裙雖然女人味十足，不過下半身選擇了運動鞋和白襪，看起來則十分俏皮！

▶ MA-1 X 高跟鞋

不得不說日本人真的超會穿搭，原本以為 MA-1 搭上高跟鞋看起來會非常不協調，但其實好看到不行啊！而且將頭髮綁起後，也能顯得比例更加修長！

▶ MA-1 X 網襪

MA-1 的韓式穿搭！利用網襪來增添性感女人味吧！左邊街頭潮人選擇長版開衩露出修長的長腿，再利用皮帶抓出腰身，整身性感時髦到不行。右邊雖然穿的樸素些，但一穿上網襪就讓整體造型更加完整了。

▶ MA-1 X 連帽外套

誰說兩種截然不同風格的外套不能穿在一起呢？連帽外套 X MA-1 呈現一種慵懶的隨性感，MA-1 也與芥末黃上衣呈現對比，整體立馬活潑起來，且粗版的頸鍊更加深了中性的帥氣感！

結語： 看完是不是又想翻出家裏那件 MA-1 了呢？小編已經打算偷搶弟弟的來穿啦！沒想到原來 MA-1 也能穿的這麼性感，還能搭配高跟鞋呢！以後別再說 MA-1 只能給男生穿了！

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原文：看「MA-1」飛行員夾克如何混搭出新滋味！甜美又性感的穿法你會嗎？

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