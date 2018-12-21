【聖誕編髮】穿小黑裙的心機編髮　3款簡單髮型讓你成為Party亮點

聖誕節將至，無論你是單身與否，總會相約不同的朋友進行聖誕聚餐以及派對，少不免當中更會遇到久未見面的朋友，要給他們留下一個好印象，除了在妝容與衣著上入手外，還得花點心思，例如是頭髮造型。

大時大節，女生都會打扮得美美的出席聚會，即使約會定在晚上，每每也會花上一朝早襯衫，選出最合適的衣服，化上一個比平時更講究的妝容，卻忘記了同樣重要的頭髮造型。

試想想，如果全身都打扮得漂漂亮亮，卻披頭散髮的赴會，朋友對你的印象就只會落在你的頭髮上，忽視你所花一整天的心思。不想這想的話，不如學會以下的簡單編髮，讓整體造型變得完美！

泡泡馬尾

泡泡馬尾的方法非常簡單，但出來的效果絕不失禮。最基本的方法便是把頭髮綁成馬尾後，平均分成三或四等份（視乎頭髮的長度而定），再利用橡筋束起，便完成了整個髮型。

如果想特別一點，也可以將頭髮分成上下兩段，先將上層頭髮用橡筋束起成公主頭，利用少量頭髮繞住橡筋位置，增加美觀的程度。

其後，進階版如一般做法一樣，在馬尾上平均分成三或四段，同時每次束上橡筋時連同少量的下層頭髮一併束起，直至完成整束馬尾為止。在過程中，同時要緊記將束成泡泡的頭髮拉鬆，營造更自然的感覺。想造型更豐富的話，也可加上髮夾或髮帶點綴，讓人更容易從Party中留意到你。



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鬢辮低髻

把頭髮束成髮髻，故然是最安全的做法，不過也未免過於穩陣，難以讓人留下深刻印象，既然是這樣的話，不妨結合鬢辮的方法，令造型更添層次感與可愛程度吧！

最簡單先將頭髮平分左右兩份分，各自束成鬢辮，然後將兩邊鬢辮的尾部回向繞成髮髻，用上絲帶或造型較特別的橡筋束起更見美感。這樣的造型比起一般的低髮髻來說，更見青春與甜美，亦能應用於多種的Party造型，簡單的穿上一條連身裙，已經夠奪走旁人的目光了！

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蝴蝶結編髮

如果接受程度高的女生，不如考慮更誇張突出的編髮造型？畢竟一年只有一次聖誕節，亦是全年會參與最多Party的日子，就藉這個機會嘗試一下難於應用在平時造型的髮型吧！

就如，蝴蝶結編髮。先將頭髮束成馬尾，拿起右邊的一小撮頭髮沿馬尾頂部繞，直至能遮蓋橡筋；再從馬尾拿起一小撮頭髮夾上頭頂；把馬尾分成兩等份，再各自用橡筋束成兩等份（左右兩邊的橡筋位需對等）；將馬尾上層頭髮夾起至蝴蝶結的模樣，最後將剩下的頭髮收起至蝴蝶結內，形成髮髻，用上定型噴霧固定即可。