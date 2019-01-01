【2019髮型潮流】煲劇轉造型　宋慧喬《男朋友》短髮剪出韓式清爽

4個年底超火的髮型新思路，你適合哪一種？臨近年底，又到了做頭髮換新造型的時候。無論染色或者改變長度，一個適合日常又易於打理的髮型總是生活必備。根據自己平時的風格換個髮型，不僅讓身邊人眼前一亮，有的時候，新的髮型也會帶來更好的印象與好運氣哦！ 我們預測：在2018年末，這4種髮型將會一直流行到 2019 年！

1）喬妹的「男朋友」短髮

一直以溫柔長髮示人的宋慧喬，在年末的熱播新劇《男朋友》中換上了幹練又不失女人味的短髮造型，海報上的短髮紅衣形象讓人耳目一新。這個髮型之所以紅起來，不僅是因爲喬妹強大的帶貨能力，更是因爲它適合大多數偏圓的臉型。

按圖看宋慧喬如何完美展現「男朋友」短髮▼

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2）方便做出多重造型的及肩髮

方便做出多重造型又易於日常打理的及肩長髮，今年依舊很火。這個長度的頭髮比短髮變化更多，比長髮更俏皮，大家也在放棄根根分明的整齊髮型，而開始追求略帶蓬亂感的自然造型。不想貿然剪短髮的長髮女孩們，「鎖骨髮」能玩的花樣更多，扎起來青春洋溢，披在肩頭嫵媚可人。

及肩髮可如何做造型？按圖放大看教學▼

3）辛芷蕾髮型

一部《如懿傳》讓大家認識了「長着一張不好惹面孔」的辛芷蕾，說到年度最火的髮型，則不得不提到各位髮型師都在強烈推薦的「辛芷蕾頭」。和如今很多髮型師做頭髮時強調的「低層次感」不同，辛芷蕾的髮型因爲打高了層次，讓頭髮看起來更加輕盈，各種髮量的人都適合剪這樣的造型。

按圖看「辛芷蕾髮型」適合什麼人▼

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4）二次元十足的「公主切」

霓虹妹子（日本女生）向來深諳「顯臉小」這個永恒的髮型需求，因此在瀏海上下足了功夫。源自日本平安時期的「公主切」髮型，突然在今年火起來了！《海賊王》中的女帝，《地獄少女》中的閻魔愛，都留着這款髮型。傳統的「公主切」髮型主要走可愛風格，齊瀏海和黑長直是必備，看起來十分二次元又有點中二感，很適合圓臉和鵝蛋臉的女生。想剪這個髮型，也對髮量和髮質有一定要求。

覺得「公主切」髮型太二次元？原來有改良版▼

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最後，希望大家少看美顔濾鏡的所謂「剪髮前後對比」，多親自嘗試，才能找到合適自己的髮型喲！

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