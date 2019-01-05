工作太累、生活太累，有時候真的不想每天也要提早起床為那面無血色的臉化上全妝，戴起一個「假面具」，唯有戴上眼鏡，起碼能遮遮醜。 不過，眼鏡款式除了能影響你的臉形外，亦會影響整體的氣質、感覺，萬一選錯了款式，不但未能達到遮掩倦容的效果，更有機會令外表看起來老了幾年！

還在中學的時期，不知為何興起了一款粗黑梨形框的眼鏡款式，總是要把鏡片摘下來剩下鏡框，而且其中一邊鏡框上方還有一個Hello Kitty的小蝴蝶結，以為能掩飾黑眼圈和看起來更青春，但現在回想起來，應該只是扮可愛吧？但事實卻不如此，往往停留在「理想與現實」，還不如換上一副正常、方方正正的眼鏡？

不過，又見過旁人戴起這類型的眼鏡更為顯老成，而且總是給人一副過於正經的模樣，也未能達到女生們想要的年輕可愛效果。要令容顏更精神，甚至達到減齡，必定要注意以下女星們的示範。

【減齡照騙】以下女星架起了眼鏡，你又能看穿她們的真實年齡嗎?==>

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長髮女生Dos & Don'ts

林依晨戴上方正形眼鏡，或多或少都增添了一份老氣。(Ariel Lin林依晨@Facebook)

Dos

長髮女生可根據臉形而選擇不同形狀的鏡框款式，如圓臉形女生可挑選梨形框；長臉形、方臉形女生可選擇拱橋形鏡框，以修飾臉形，加深輪廓，甚至可以挑選鏡框較大的款式，遮蓋大顴骨，營造小臉效果。除了黑框款式，也可以嘗試金屬幼框，增加書卷氣息，是顯年輕之選。如果想減齡效果更出眾，不妨將頭髮束成半丸子頭，增加一份柔弱傻氣。

Don'ts

假若你是長髮女生，在沒有盤起頭髮時戴上方方正正的眼鏡，只會大顯老氣。加上，如果當時的衣著屬休閒感的話，未免會予人一種太「薯頭薯腦」的感覺，假若要裝老成，此款式的眼鏡就最好不過，但說到要減齡，還是放棄它吧！



除此以外，切忌戴上眼鏡後會遮蓋眉毛，眉毛「消失」了不但會顯得樣貌未夠精神，更有一種奇怪感。

陳凱琳戴上梨形框眼鏡，是顯年輕之選。(ghlchan@Instagram)

更多女星 x 眼鏡款式示範==>

梨形框眼鏡示範

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拱橋形鏡框眼鏡示範

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減齡必備：圓框眼鏡

圓框眼鏡為岑麗香帶來減齡效果。(heungheungeliza@Instagram)

要數到具最強減齡效果的，必然是圓框眼鏡。大部份圓框眼鏡傾向幼鏡框，即使不是用上金屬邊，而是黑色或其他顏色的幼框，結合簡約線條，可謂小而精緻，帶來一種知性美。由於圓框不會予人一種過份正經的感覺，甚至帶有玩味感。

無論你的髮型是傾向可愛的齊瀏海，或是偏成熟的長曲髮，都能輕鬆駕馭，且在外形上亦能大大增加可愛青春感。或許有些女生會擔心會否太過老氣，而且退潮流，但由於近年盛行復古風的關係，因此戴上一副圓框眼鏡實在沒有太大的違和感，若然能夠配合復古衣著，更有一種風味，亦見文藝小清新的氣息。

不過，要注意的是，如果你是圓臉形的女生，就要避免選擇圓框眼鏡了，否則未能改善臉部的飽滿程度之餘，只會令你看起來圓上加圓。

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大膽選擇：玩味眼鏡

李佳芯戴上玩味眼鏡，展現年輕活力的一面。(aliaime@Instagram)

年輕的一大象徵就是夠膽嘗試和接受新事物，那麼玩味眼鏡絕對能夠營造減齡的效果。想要展現年輕活力的一面，也可選擇各式各樣的「奇怪」款式，不論是形狀特別或超大鏡框的款式，都能帶來一份新鮮感與時尚氣息，跳出平日沉悶的框框。如果擔心過份浮誇的話，大可選擇飛行員鏡框或金屬鏡片的款式，實行低調玩味。

小貼士

化上眼妝能讓整體氣息更好。(sammkoling@Instagram)

無論你是選擇哪一類型的眼鏡，戴上眼鏡後也難免會令眼睛看起來會變得更小，因此如果有時間的話，還是簡單的化上一個眼妝，畫上眼線、塗上睫毛膏，就能令整體氣息變得更好，而且不會因為那倦怠的雙眼而變得沒精打采，達到減齡的最佳效果。