雖然近年有小部份人開始對護膚油改觀，可是仍有不少人聽到「油」這個錯就怕，從而對護膚油避之則吉。 其實只要識用而且用得正確，護膚油絕對會成為肌膚在冬天時的大救星！

（圖片來源：pinterest）

每款護膚品的特點以及好處都不同，因此當大家選擇護膚品時，應該挑選適合自己膚質的產品，否則得不到產品所帶來的益處之餘，更可能適得其反，對肌膚造成傷害。護膚油亦然。知名護膚專家Renée Rouleau針對護膚油進了一些研究，更在網誌上大方分享。以下是使用護膚油的正確和錯誤方法，大家快點記下來！

Renée Rouleau指出，幾乎所有膚質都可以使用護膚油，差別只在於用量及塗抹方法。

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她建議大家在晚上洗面後，先塗抹無酒精爽膚水及精華液，以保持皮膚濕潤，補充肌膚水分，之後再塗上保濕霜，最後才塗抹護膚油，為肌膚製造一個屏障，有效鎖緊水份，防止乾燥空氣從皮膚帶走水分。（怕麻煩的朋友可以把三樣護膚油混入保濕霜，一起使用）

不過請注意，不同膚質所需要的護膚油份量都會有所不同，按圖了解你的肌膚需要使用多少護膚油：

Renée Rouleau提醒大家切忌將直接護膚油塗在臉上！大部份護膚品都採用成分配製，然而皮膚油只提供「油」，無法為肌膚提供需要的水份，因此單純塗抹護膚油，久而久之會令肌膚缺水。而且大部份保濕產品都含有抗氧化劑，視黃醇或緊緻肽，護膚油則沒有這些功效，所以大家記緊要護膚油＋保濕產品共同使用！

油性皮膚的朋友亦要特別小心護膚油的用量，因為相比起油，油性皮膚更需要補充水份。過量使用護膚油容易堵塞毛孔，從而長出痘痘，得不償失！因此油性皮膚的朋友記緊：1-3滴就好了！

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另外，Renée Rouleau亦指出護膚油是長途機的救星！遠遊故然開心，可是另一方面大家都知道機艙內非常乾燥，每次坐完飛機之後都要為肌膚急救。Renée Rouleau建議大家在乘坐飛機期間，可以每一小時塗抹1-2滴護膚油，然後再塗抹保濕產品，防止高空乾燥的空氣抽走肌膚所有水份。

最後她提醒大家，如果在使用護膚油後發現皮膚出現敏感或油份增加的情況，必須馬上停止使用！

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