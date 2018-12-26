「少女標本」Selena Gomez暴脹遭圍剿　女神有「豬腩肉」好正常？

講起女星Selena Gomez，大家會想起甚麼？她與Justin Bieber的戀情？她的作品？抑或是她線條有序的身型？

（圖片來源：Gettyimages）

以人見人愛的娃娃臉及勻稱曼妙的身材著稱的Selena Gomez，窈窕身材原來不是憑空而來，體型屬易胖體質的她出道前是一個微胖女生，憑藉強大的意志及定時運動，終於練成人見人羨的身型。可是，易胖體質終究是易胖體質，她不時被狗仔隊拍到發胖照片。最近，她再次因為穿著比堅尼的相片，而被網民圍剿。

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事源Selena Gomez早前被狗仔隊拍下與朋友一起到澳洲度假的比堅尼照片。身型稍有發胖的她隨即被網民惡意批評身型，不單說她「a bit fat」，更有留言說：「She’s 25? She has the body of a 45 year old mother of five!（她真的只有25歲？她的身型看上去就像個45歲的阿姨！）」、「I am sorry but she’s so fat! What happened to the old Selena?（對不起但她真的很胖，她到底發生甚麼事了？）」、「Acting and singing career? Looks? Love life? Oh dear… Selena ate them all.（唱歌及事藝事業？外觀？愛情？親愛的，Selena統統把他們吃光了！）」亦有網民對她去年腎移植手術所留下的傷疤惡意批評。

面對有關她身型的惡意批評，她不再似以前一樣，用三週時間狂減10公斤，反而勇敢面對網民的惡毒言論，並且作出「反擊」。

上週，她在個人社交媒體發佈了一條她穿著比堅尼嬉戲的短片，並寫下：

社會對於身體完美的痴迷及神話，將現代女性陷入無盡的自我意識與自我仇恨的循環中。女性試圖實現社會那些完美無瑕卻難以達成的「美」。 我選擇照顧自己，只因為我想要照顧好自己，而不再向任何人證明什麼。

另外，她亦開始對自己身上的傷疤釋懷：「之前我很介意我的傷疤。我記得剛完成手術時，在鏡子裡完全裸體地看著自己，想起曾有一個人說我從不滿意自己做的所有事。現在當我看著自己的身體，以及身上的那條傷疤時，我想到的是生命。對於那條傷疤，我可以選擇以激光和乳霜消滅它，但我很好，不需要這些」。

作為現今最受注目的女星之一，Selena Gomez要面對狗仔隊全天候的注視，無時無刻都顯露出最好一面。明明每個人先天都有不同的體型，更莫講明星也不過是人，她可以跳出框架，以更舒適的方法存活於世上，並鼓勵年輕的女子要更愛自己，比起減肥，這其實更值得讚許。

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