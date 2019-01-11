【髮型】不老氣的曲髮造型推薦！2019年重點鎖定5款慵懶系微捲髮

短髮還是長髮？直髮還是曲髮？大概是每個女生在想換髮型時，永遠沒完沒了的糾纏。 眼見每到秋冬時份曲髮造型特別受到熱捧，想必有很多女生都在猶豫不決，在心內又上演拉鋸戰。心動卻一直無法行動，原因無不是怕燙了曲髮之後顯得老氣非常，瞬間成熟了十年。

在眾多的曲髮髮型當中，筆者精選了以下既容易駕馭，而且絕對不會顯老氣的慵懶系微捲髮推薦，既有好看的線條又不會太過捲曲，就是燙了也不會後悔，不過比起直髮需要花多點心思打理就是了！

有線條感的曲髮就連從側面看也讓臉容變得溫柔，比起直髮造型更有女人味。(pinterest)

齊肩波浪曲髮

齊肩曲髮比較適合頭髮細軟的女生，帶出清新柔美感覺。(pinterest)

中長髮是如今十分流行的頭髮長度，感覺既溫柔又帶有小清新的氣息。這款齊肩曲髮，帶有微微的波浪紋線條，比較適合頭髮細軟的女生。要注意的是要把髮尾部分修剪整齊，不主張把頭髮打薄或者是剪出層次感，以免破壞曲髮線條流暢的美感。

(pinterest)

因為這款髮型在於突顯氣質，搭配黑色，深啡、深亞麻色都十分適合，避免選擇過於淺色或是金色的髮色，配上中分或是有瀏海的造型同樣好看。中分露出額頭的話，感觀會比較清爽，換上短瀏海又馬上有減齡和修飾臉型的效果。

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八字瀏海曲髮

喜歡中分又想擁有小臉效果的女生，不妨可嘗試八字瀏海造型。(pinterest)(pinterest)

對於一些臉大的女生來說，或有怕燙曲髮會令視覺上更加膨脹的擔憂。如果你向來習慣把前額的頭髮中分，不妨多在這個小地方再重點處理。建議把中分的長瀏海以如同八字燙出捲度，但要留意中分瀏海的長度，大約要在下巴位置或者是稍微長過下巴，以達到最佳的修飾功效。

(pinterest)

八字瀏海與一般中分瀏海最大的分別，就是在於它的弧度感及立體感，對於兩邊的顴骨比較高、臉大，或是方面的女生來說，八字瀏海可以自然又輕鬆地掩藏臉型上的缺點，遮臉顯瘦的效果特別明顯，同時也解決了中分瀏海經常會遇到的髮根扁榻的問題，特別推薦給喜歡中分又想擁有小臉效果的女生！

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鎖骨外翹捲髮

髮量少以及髮質扁塌的女生，可透過燙髮營造豐盈效果解決問題。(pinterest)

此外，充滿韓系風格的鎖骨外翹捲髮也必要重點留意！顧名思義，就是把頭髮修剪到象徵性感的鎖骨位置，讓髮型看上去格外的嫵媚。這種長度的捲髮可塑性相當高，風格也十分百變，可以甜美也可以型格。

(pinterest)

這款髮型的重點是把頭髮從中間部分開始燙出自然的捲度，髮尾位置要微微外翹，塑造出比一般曲髮更具有細節上的特色。如此小小的點綴在不經意間就增添了幾分俏皮與個性。

如果你覺得一般的以柔美為主的捲髮造型也不夠特別的話，不妨試試百搭又不挑人的的鎖骨外翹捲髮吧！(筆者覺得把單邊的頭髮勾到耳後，露出其中一邊的耳朵更是時尚好看。)

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內彎短捲髮

充滿位知性味道的內彎短捲髮是如今韓國非常流行的髮型之一。(pinterest)

另外要推薦給大家的是同樣韓系感滿滿的內彎短捲髮，也就是大家經常看到出現在韓劇女主角的髮型。這樣的捲髮不在於營造明顯的波浪線條，而是打造出立體、豐盈及有圓弧線條感的髮型，在髮尾部分向內燙出一道小彎，給人清新乾淨、非常自然的感覺，簡單而且有知性的氣質。

(pinterest)

要加重韓式造型的味道，配合空氣瀏海絕對是完美的配搭，甜美減齡的程度更會加倍的提高，露出來的臉蛋會因而顯得可愛討好。

這樣燙後的內彎短捲髮也算是非常容易打理，只要洗髮後吹乾向上抓鬆，再略加定型產品即可。小個子的女生想要臉型更顯精緻，又能增加身高比例的話，選擇這樣好感度高又毫不造作的的短捲髮造型就最好不過！

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大波浪長曲髮

其實要燙出好看的不老氣的曲髮，蓬鬆和空氣感絕對是重點，線條也不要過於死實及彎曲，才會塑造出自然又有浪漫浪漫捲髮。(pinterest)

一頭如瀑布般的大波浪長曲髮，是典型的女神形象，也是眾多長髮女生的必備造型，在近幾年也一直備受大家喜愛。大波浪長曲髮雖然看似沒有太大的變化，但其實要燙得好看也有許多值得多加留意的地方。

(pinterest)

大波浪長曲髮要顯得心動迷人，其中的要訣在於「厚而不重」，髮量要豐盈飽滿卻不能過於厚重，講求看上去要有靈動的空氣感。因為長曲髮處理不當的話，容易會顯得沉重累贅，所以可以在髮色方面進入手，染上帶有透明質感的冷灰色調，或是充滿溫暖感的酒紅髮色，突顯出大波浪長曲髮的唯美浪漫，又帶有女人味的氣質，看起來更是時尚吸睛！

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