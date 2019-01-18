【My Choice】挑戰10 year challenge的最好選擇！

突然興起玩10 year challenge。回望過去，筆者只想用三個字形容十年前的自己：好恐怖！但求未來十年衰老速度不會太快，能夠保持與現時差不多的樣子。（當然最好膚質比現在好，身型又比現在瘦一點，是不是奢求太多了？） 相信不少女生都想可以擁有逆齡生長的超能力吧。翻查一眾逆齡女神的保養秘訣，萬變不離其中，靠的全是保養。

為了盡量把樣子維持在25歲左右，筆者早前開始轉用由宋慧喬代言的「雪花秀滋陰生人蔘緊緻煥顏微導精露」（Concentrated Ginseng Renewing Serum）。

或許因為平常大多使用不帶香氣的護膚品，一開始並不太習慣那股人參的氣味。

不過，就如同事所言：「咪證明佢真材實料囉。」雪花秀向來出名以帶有豐富營養的人蔘精萃製作護膚品，今次滋陰生人蔘緊緻煥顏微導精露更加入了糅合人蔘葉、人蔘莖、人參根的人蔘微囊，好處在於微囊一接觸到體溫便會融化，讓肌膚更易吸收。大概要靚，總需要忍一下吧。

筆者暫時只在冬天這個時候用了差不多一個月時間，有感質地水潤而一點也不黏膩，早前比較乾燥的日子裡，亦是靠它來安然度過，皮膚沒有出現絲毫乾燥跡象，而且亦非常易吸收，只要稍為按摩幾下，所有精華都被肌膚已經完全吸收，實在值得推介。

雖然未知在濕熱的夏天使用會不會太過滋補？但可以肯定的是，這支Renewing Serum已經列入了筆者每天必用護膚品之一了！

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