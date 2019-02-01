【拜年穿搭】過年唔一定要扮「利事封」！六款紅色造型陪你賀新歲

再過幾天就是農曆新年，大家有沒有趁着假日的時候，約家人、朋友出去逛街購物，為自己買上幾件新衣服，準備過年時穿新衣亮相呢？ 說到過年的代表色，絕對非紅色莫屬，但許多人又擔心，萬一沒有搭好，很容易顯得俗氣或老氣。其實，只要選對色階，並做出合適的搭配，紅色也能呈現出「低調的奢華」！一起來看編輯為大家整理的「紅色穿搭法則」，方法對了，相信要駕馭紅色，便不再是難事。

1）紅色褲裝：展現大方俐落

沒想過吧！其實紅色的褲裝也有它迷人的地方。

想要穿好，千萬要記得，上半身的顏色愈簡單愈好，否則太過亮眼的色彩，在視覺上容易帶來壓力，選擇黑色、淺色或是簡單的條紋襯衫即可。若是真的比較保守，褲子的顏色不一定要正紅，像酒紅、珊瑚紅等色，也能襯托出落落大方的氣質呢！

想要穿好紅色的褲裝，上半身的顏色愈簡單愈​好​（點撃圖片）▼

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2）紅色外套：衣櫃裏都要有一件

走到哪裏就「紅」到哪裏！過年和家人出遊的時候，想必一定會拍下許多照片留念。這時候，穿着一件紅色的大衣或外套，除了針對新年特別「應景」之外，也讓能妳成為焦點，顯得喜氣洋洋呢！

一件紅色的大衣或外套能讓妳成為焦點，顯得喜氣洋洋！（點撃圖片）▼

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3）紅色連身裙：散發氣質女人味

若是真的很怕單一的紅色過於高調、艷麗，穿着某些帶有「紋路」或「花紋」的一件式連身裙，也是不錯的選擇喔！比起粉色系，在紅色調的衣物上，適時妝點一些花樣設計，更能顯現亮眼並不失氣質的好氣色喔！

穿着某些帶有「紋路」或「花紋」的一件式連身裙就不用怕單一的紅色過於高調、艷麗（點撃圖片）▼

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4）紅色搭配：日常也能穿

編輯本身就很喜歡紅色，常會選購一些紅色的上衣、下著做為平常穿搭的單品。一般人如果有這樣的衣物，趁着過年的時候，再把它們拿出來亮相，利用其他顏色、花色的裙子、牛仔褲搭配，就算沒有特別「大紅大紫」，卻較為休閒，顯得可愛親人許多。

以紅色的單品配搭其他顏色、花色的裙子、牛仔褲可以顥得更為休閒和可愛親人​（點撃圖片）▼

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5）紅色毛衣：為年節增添溫暖感

由於中國農曆年還是屬於冬天的天氣，建議要到郊外或是森林遊樂區出遊的人，在上衣的選擇上，不妨穿上一件保暖的紅色毛衣，帶點高領的設計，還能避免戴圍巾礙手礙腳的！只要有一件大大的紅毛衣，再穿件牛仔褲，搭配長靴或短靴，就很俏麗有型囉！

帶點高領設計的紅色毛衣可以避免戴着圍巾礙手礙腳的情況，而且俏麗又有型！（點撃圖片）▼

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6）紅色配件：個人的小舞台

要是真的無法接受把紅色穿在身上，利用配件的搭配，也是其中一項方法。例如紅色的手袋、帽子、圍巾、鞋子，一樣能夠「迎合」新年，妝點出喜氣洋洋的氛圍！

手袋、帽子這類紅色配件一樣能夠妝點出喜氣洋洋的氛圍！（點撃圖片）▼​

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【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】