【買Bra】無鋼圈胸圍承托力不足？不只舒適　更可打造神奇Push up

每天回到家中，第一件想做的事便是毫不顧忌地脫下那個已緊扣了一整天的胸圍，那種脫下束縛、重獲舒適的感覺，相信每一個女生都會感同身受。 正確配戴胸圍習慣，不只令胸部不易下垂，也助塑造美好身形，不過即使選對尺碼、Cup數，有時候亦難免會形成一條條的勒痕出現，尤其是承托力十足的鋼圈胸圍，天氣回暖的日子每天戴胸圍都像是折磨一樣，你也有同感？那不如試試轉投無鋼圈胸圍的懷抱吧！

過往的無鋼圈胸圍主要是為了發育期間的女生而設，希望以舒適感讓她們習慣胸圍的存在，但近年來亦越來越多內衣品牌推出了供成人穿著的無鋼圈胸圍，甚至連Uniqlo等也加入戰團，強調穿起來沒有束縛感，更講究從剪裁及用料，如仿鋼圈的杯形，加強承托力，打造剛剛好的小性感。新年買新bra的話，或能考慮一下？

Intimissimi

Intimissimi主打女性化的無鋼圈胸圍款式。(INTIMISSIMI@Facebook)

Intimissimi由1986年創立，屬意大利品牌，一直以來品牌講究胸圍其包覆與承托功能外，同時注重款式和材質，務求內外美俱全。Intimissimi的無鋼圈胸圍款式傾向女性化，主要以薄紗、絲綢、絲絨為主，亦會帶蕾絲花邊與刺繡，追求優雅細緻的設計。

雖然承托力不是Intimissimi的設計重點，但品牌無鋼圈胸圍於罩杯形狀方面則有較多選擇，除了Basic的半罩杯、全罩杯外，亦有一些入膊形的背心款、Plunge（V領低胸形），方便女生穿著不同服裝時選用。如有時候，穿著低胸上衣時就能選用Plunge（V領低胸形），露出胸圍上的蕾絲，帶出一份小性感。

+ 8 + 7 + 6

相關文章：

【舊bra斷捨離】胸圍有壽命，相隔多久要棄置？內衣專家指......

平底鞋減價購物攻略 梅根熱捧小資價PVC材質成大熱 裙褲如何襯

Mode Marie

Mode Marie是一眾內衣品牌中少有提供Push up功能的無鋼圈胸圍。(modemarie.com.hk)

Mode Marie在網上得到非常多的好評，也許是由於品牌主張為東方女性胸形度身訂造最適合版形的內衣吧？品牌設計師會先根據亞洲女性的人體工學原理，其後選擇透氣布料用於胸圍設計上，務求更緊貼女性的胸形，同時帶來無束縛感。

品牌的無鋼圈胸圍主要也是蕾絲網底設計，採用垂直棉材質，減走出汗時所帶來的焗束感以及持久保持清爽。一般來說，較難會在市面上找到能夠Push up的無鋼圈胸圍，但Mode Marie為部份的款式加入立體拉提托片，除了更完整地包覆整個胸部，亦有助提托胸形。

Satami

Satami的無鋼圈胸圍主要以素色為主。(online-satami.com)

有些女生不太喜歡充滿蕾絲如此女性化的胸圍，每每購買胸圍都追求越簡單越好，最好就是素色為主，不過說實在要找到一個漂亮的素色胸圍絕非一件易事，更何況是無鋼圈胸圍？

假若你也是簡約的愛好者，便要留意Satami的款式了。Satami除功能款式，亦有推出的無鋼圈胸圍。主要以素色為主，黑、白、灰以外，另有紫色、藍色、粉紅色較粉嫩的顏色供選擇，大多款式都可隨意將背扣設計調較Y背吊帶式，方便配合當日衣著。更特別的是，品牌的無鋼圈胸圍採用彈力纖維布料而製成，有些款式更會在罩杯內設竹炭成份，用以除臭與排汗，令舒適感大大提升。

+ 6 + 5 + 4

me Me & ME

me Me & ME的無鋼圈胸圍，款式不會過份女性化，又不似是sport bra般只強調功能。品牌由前藝人黃宇詩成立。（me Me & ME@Instagram）

除了一眾大家熟悉的品牌，本地品牌me Me & ME是筆者的私心推介。大約一年多前筆者開始轉投無鋼圈的懷抱，不過坊間大多是薄薄一層lace的bralette款，不要說承托力，連「飛釘」問題很多朋友都不知如何解決。誤打誤撞下買了me Me & ME的Adelina系列，除了內裡是棉質，按亞洲女性胸形剪裁，由於3/4罩杯型包裹幅度較高，而且做到集中小push up的效果，對筆者來說，那就是剛剛好的小性感。雖然品牌成立目標是為嬌小女生打造小胸也能穿得好看的胸圍，但這款即使C級或以上女生也不會覺得過份下垂。特別是m到前幾天，感覺特別無拘無束，新手又不追求性感造型的女生們，可以一試。