【買Bra】無鋼圈胸圍承托力不足？不只舒適　更可打造神奇Push up

過往的無鋼圈胸圍主要是為了發育期間的女生而設,希望以舒適感讓她們習慣胸圍的存在,但近年來亦越來越多內衣品牌推出了供成人穿著的無鋼圈胸圍,甚至連Uniqlo等也加入戰團,強調穿起來沒有束縛感,更講究從剪裁及用料,如仿鋼圈的杯形,加強承托力,打造剛剛好的小性感。新年買新bra的話,或能考慮一下?

Intimissimi由1986年創立,屬意大利品牌,一直以來品牌講究胸圍其包覆與承托功能外,同時注重款式和材質,務求內外美俱全。Intimissimi的無鋼圈胸圍款式傾向女性化,主要以薄紗、絲綢、絲絨為主,亦會帶蕾絲花邊與刺繡,追求優雅細緻的設計。

雖然承托力不是Intimissimi的設計重點,但品牌無鋼圈胸圍於罩杯形狀方面則有較多選擇,除了Basic的半罩杯、全罩杯外,亦有一些入膊形的背心款、Plunge(V領低胸形),方便女生穿著不同服裝時選用。如有時候,穿著低胸上衣時就能選用Plunge(V領低胸形),露出胸圍上的蕾絲,帶出一份小性感。

Mode Marie在網上得到非常多的好評,也許是由於品牌主張為東方女性胸形度身訂造最適合版形的內衣吧?品牌設計師會先根據亞洲女性的人體工學原理,其後選擇透氣布料用於胸圍設計上,務求更緊貼女性的胸形,同時帶來無束縛感。

品牌的無鋼圈胸圍主要也是蕾絲網底設計,採用垂直棉材質,減走出汗時所帶來的焗束感以及持久保持清爽。一般來說,較難會在市面上找到能夠Push up的無鋼圈胸圍,但Mode Marie為部份的款式加入立體拉提托片,除了更完整地包覆整個胸部,亦有助提托胸形。

有些女生不太喜歡充滿蕾絲如此女性化的胸圍,每每購買胸圍都追求越簡單越好,最好就是素色為主,不過說實在要找到一個漂亮的素色胸圍絕非一件易事,更何況是無鋼圈胸圍?

假若你也是簡約的愛好者,便要留意Satami的款式了。Satami除功能款式,亦有推出的無鋼圈胸圍。主要以素色為主,黑、白、灰以外,另有紫色、藍色、粉紅色較粉嫩的顏色供選擇,大多款式都可隨意將背扣設計調較Y背吊帶式,方便配合當日衣著。更特別的是,品牌的無鋼圈胸圍採用彈力纖維布料而製成,有些款式更會在罩杯內設竹炭成份,用以除臭與排汗,令舒適感大大提升。

me Me & ME