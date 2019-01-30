【豬年2019】Swarovski、Pandora外　千多元入手不俗氣足金豬配飾

將近一星期多便到農曆新年的大日子了，亦表示即將送走狗年，正式踏入豬年。 女生們雖不會像長輩們爽快地購買大大隻的金豬擺設，但還是能入手一些豬年配飾，在新年時應一應景吧！今年豬年要應節，年輕化的金飾又如何？

今個農曆新年，除了不少時裝品牌推出豬形圖案的限定單品，如手袋、球鞋以及銀包等，美妝界亦分一杯羹，同樣推出了帶有小豬圖案的化妝品與護膚品。

不過手袋等大型單品，倘若一過了今個豬年再用的話，未免會退潮流；而即使化妝品上的小豬圖案有多精緻也好，亦只能供自己觀看。至於以下豬年配飾，就不同說法了，由於較小型與精緻，能用上幾年也沒有問題呢！

粉紅粉紅趣緻的臉：Swarovski

Swarovski特別為豬年推出一系列的小豬造型的配飾。(swarovski.com)

每年Swarovski都會推出不同生肖的飾品，今年也不例外，特別為豬年而設計出一系列的產品。除了豬形公仔水晶裝飾品供放於家中珍藏外，亦設有一系列的小豬造型的水晶鏈墜、手鏈、耳環，鍍玫瑰金色設計加上綴有Swarovski粉紅色水晶完全與傳統的新年飾品有種截然不同的感覺，額外增添一份時尚氣息。

而最具特色的是其中一款Little Pig穿孔耳環，能夠一款三用，例如可以兩邊均用垂飾的佩戴方法；亦可拆下兩邊的垂飾吊墜，只佩戴耳釘，或只拆下一邊的垂飾吊墜，充滿玩味感，也可因應不同造型而作出配襯。

+ 3 + 2

個人化：Pandora

今個農曆新年，Pandora亦設有春節系列，包含一系列以925銀製造的十二生肖吊墜串飾外，亦設有18K鍍金的豬仔錢罌和錢幣等具中國新春感覺的串飾，可購買後自行串進已擁有的手鏈／手鐲中。想應節的女生最擔心就是款式老套俗氣，出乎意料是品牌今年的錢幣串飾，沒有想像中老套。特別是「豬仔錢罌」款，外形可愛，相比起金色款，銀色豬仔低調應節也不錯。

+ 10 + 9 + 8

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千多元足金選擇：周生生

同樣以配繩配上串珠，但周生生的款式則用上足金。(chowsangsang.com)

跟大部份女生一樣，25歲前一聽到「黃金」兩隻字，就已被嚇跑了，人愈大反而除了鍾情純銀，也想添一些「金氣」。加上近年各大品牌開始推出較年輕的系列，甚至crossover卡通，同樣是足金款式，俗氣感覺大減，如謝瑞麟便曾推出Snoopy系列。在新一年想配戴「金器」來旺一旺全年的運程，於豬年能夠盆滿缽滿，千多元已有選擇。

周生生本來已有串珠飾品供選購，每購買一個串珠均會配上皮繩，今次豬年推出的串飾，特別是「豬仔錢罌」款，更令人眼前一亮。不但可愛精緻，即使過了農曆新年後再次戴上，別人也會以為是普通一個豬形圖案，不會聯想到那是新年飾品之一，毫無違和感。耳環款雖然款式未稱得上時尚，但像楓葉款式的低調又應節，想入手足金飾物的女生，絕對可以一試。