【農曆新年】穿上大紅色衫慘變大媽？ 完美拿捏紅色在於「點睛」

為了來年可以大紅大紫，不少人都會遵從傳統，在身上加添一抹大紅。 可是大紅卻不是日常生活中受歡迎的顏色：一來亞洲人皮膚較黃，難以carry大紅衣衫；二來香港的穿衣文化始終偏向務實，普遍對鮮色衫避之則吉。 衣櫥內的紅色衣衫只一年穿一、兩次？甚或無法忍受自己穿上紅色衣裳？

（圖片來源：pinterest）

以下是一些大紅色入門穿搭法，旨在讓平日不慣大紅大紫的朋友，同樣可以入手大紅而不尷尬：

1：貴精不貴多！

有次買衫，聽到身邊女子力勸朋友放下手上Burberry大紅乾濕褸：「靚係靚，但你買返去之後肯定只一年著一、兩次！」其實女子手上的大紅乾濕褸著實好看，只是香港人大多不慣穿鮮豔衣衫而已。

大部分人穿搭都有一個pattern，而且平日大多不會走出自己的comfort zone，若你平日的穿搭多以黑白灰啡等素色為主，不如入手一件略為帶有紅色點綴的衣衫反而更實際！

（圖片來源：ig@stylesightworldwide）

2：永遠吸引的紅鞋子

（圖片來源：pinterest）

不從衣衫著手的，或者可以以一對紅鞋子取代紅衣。

就如Coco Chanel所講，衣服以黑白兩色就能永恆，以及包容所有。一件紅衣掛在身上，未必人人受得了那股熱情與霸氣，最後反而被衣服淹沒。

與其勉強穿上一件令自己不感自信的大紅衣服，不如入手紅色的配件，例如是一雙紅鞋子。紅鞋子不單比想像中易襯（尤其適合配搭牛仔褲及黑色wide leg pants），而且更可以瞬間為造型加上亮點，最重要的是平日穿上紅鞋子亦毫不尷尬，比起穿一大件紅衣更容易接受，絕對是個好選擇。

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不過要注意，因為紅鞋子本身已經非常搶眼，而且亦不易找到其他顏色配襯，因此要緊記「less is more」的定律，穿上紅鞋子之後就別再將太多顏色放上身了！

編輯推介：

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3：以紅色手袋作造型亮點

（圖片來源：pinterest）

此外，入手一個紅色手袋也絕對是一個好選擇。

每到新年，不少品牌都會推出新年別注版手袋！今年不少人只聚焦在有豬仔圖案的手袋，忽略了各大品牌推出的紅色手袋，但其實如果你不是一個追求噱頭的女子，這些設計較為務實。沒那麼花巧的手袋，反而更適合大家平日使用，出入返工場所！

編輯推介：

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紅色手袋與紅鞋子有同工異曲之妙，而且亦可以免除因皮膚太黃而carry不了穿紅色衫的煩惱。在配襯方面，同樣記緊別將太多顏色放上身！一件白恤衫、一件牛仔褲、一對loafers、再配紅色手袋就很好看！比較大膽的朋友，更可以塗上紅色唇膏，又或搭配一條紅色絲巾，搶眼之餘，完全不失優雅感。

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