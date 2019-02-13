【情人節】情侶穿同款上衣如何不俗氣？不同風格也能打造合襯感

情人節將至，除計劃約會地點，也想與愛侶弄點小情趣，打扮成「孖公仔」，大秀恩愛。與愛人約會，事前一般甚少討論穿著，不過韓國情侶則會非常講究，網友_so.ra便分享與男友的日常配搭，相近得來，亦帶點個人特色，不會予人刻意營造的感覺。

每對情侶都想擁有獨有的特徵，衣著便是透露愛意的最佳證明，縱然兩人外表或有不同，但若衣著看來相似，即便是不認識的人，也洞悉到他們是對情侶，有著同樣特徵的「情侶相」。

​_so.ra與男友的穿搭，傾向簡約舒適路線，女的看來優雅，男的看來文質彬彬，就像言情故事裡的主角般，有著形影不離的感覺。一般的情侶裝入門，都是穿同款上衣，但若過度彰顯同款，便易惹人反感，甚至連不擅肉麻舉動的你，或也感到抗拒。故此，_so.ra選擇相同衣物時，大都沒同樣的大公仔圖案，風格亦偏向簡約和普遍，以營造不經意撞衫的默契，讓人看來更登對。

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_so.ra與男友會穿同款上衣或外套，搭以同色的下身，讓整體看來更一致。(@_so.ra)

下身顏色都要相同！

若情侶衣物為大眾款，容易與他人相撞，給人團隊服飾的感覺，因此需要注入一些兩人獨有的元素，使情侶造型更顯眼，_so.ra便會與男友穿同款上衣或外套，搭以同色的下身、襪子或鞋子，讓整體看來更一致。若怕顏色太相似，想再低調一點，也可選擇不同但相近顏色的上衣，這樣也有種關係微妙的味道。

+ 8 + 7 + 6

雖然款式一樣，但也可以不失個人風格。(@_so.ra)

整體感覺融洽便可​

雖然款式一樣，但也可以不失個人風格，重點是穿出來的感覺相合便可，_so.ra與男友便在穿搭方面，略花了點心思。_so.ra的風格傾向溫文和甜美，一般都會配搭中長裙，若選穿褲子，也會營造較長腿的效果，如高腰褲或露腳踝闊褲等，盡顯女人味。相反，男友則較有陽光氣息，風格都較為悠閒，會配搭較筆挺及有質感的款式，如毛衣、西褲或麻布褲等。兩人氣質不同，但打扮都予人善解人意和體貼的感覺，因此即使站到一起，整體感覺依然合襯，甚至有種相處融洽的感覺。

+ 5 + 4 + 3

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