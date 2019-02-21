【日劇主角】跟住結衣BB、石原里美學配襯！OL一週日系穿搭提案

每天早上起床準備上班時，相信有不少人一定會對著衣櫃發愣好一陣子：「今天到底要穿什麼呢？」常常在左思右想的情況下，導致上班差點遲到。為了讓大家能夠美美又快速地出門，編輯精選了 7 部日劇，將女主角們的特色穿搭融入一週內，作為我們的「穿著日記」，不妨參考看看喔！

星期一：《無法成為野獸的我們》深海晶

雖然「星期一症候群」是極度正常的一種「行為」，但是還是要多多勉勵自己充滿幹勁，買一杯咖啡充電一下，又是一尾活龍囉！

《無法成為野獸的我們》女主角深海晶由超人氣日本女星新垣結衣飾演，劇中穿搭多有襯衫、針織衫來做襯托，表現出認真幹練、大方不脫俗的感覺；若沒有要出席重要的會議，上半身襯衫、下半身以簡單的裙裝、褲裝搭配，全然的氣質滿滿的 OL 呢！

▼▼《無法成為野獸的我們》女主角深海晶（新垣結衣）的穿搭認真幹練、大方不脫俗​（按圖放大）▼▼

+ 6 + 5 + 4

星期二：《窮小姐x富哥哥》（RICH MAN, POOR WOMAN）夏井真琴

還記得飾演女主角的石原里美在劇中過目不忘的超強記憶力嗎？她更常以套裝，來跟男主角小栗旬穿出情侶裝搭配，兩人走在大街上看起來，就是非常登對。

揮別星期一的苦悶，星期二則會更有活力好好衝刺，適時選擇一套「正式」一點的服裝，來提振一下自己的士氣也不錯喔！

▼▼飾演女主角的石原里美在《窮小姐x富哥哥》劇中常以利落的套裝示人​（點撃圖片）▼▼

+ 3 + 2

星期三：《校對女王》河野悅子

《校對女王》這部日劇完全就是石原里美的個人穿搭秀！

每集出場都有不一樣的裝扮，各種衣著上的搭配也富有巧思，編輯特別喜歡她所表現的各種裙裝，以及利用絲巾當作髮帶，非常適合在星期三小週末和另一半約會吃飯的時候穿，展現濃濃的小女人氣息。

《校對女王》河野悅子各種裙裝配搭散發女人味​（點撃圖片）▼

+ 9 + 8 + 7

星期四：《房仲女王》三軒家萬智

《房仲女王》是由知名女星北川景子，以極為浮誇的個性，詮釋一位以「賣房子」為人生主軸的超強業務。劇中，她多以各類跳色的穿搭方式、大膽「玩色」，將不同的顏色在穿上做拼貼，反而更能表現凡事都要衝第一的那種幹勁。

曾有研究指出，一個星期內，星期四是工作效率最好的一天，學著三軒家的穿搭法則，體驗一下當女強人的感覺吧！

北川景子完美駕馭了《房仲女王》女主角的浮誇跳色造型​（點撃圖片）▼

+ 9 + 8 + 7

星期五：《我命中注定的人》湖月晴子

終於到星期五囉，穿上一些寬鬆舒適的衣物，讓自己好好放鬆一下吧！

飾演《我命中注定的人》女主角的木村文乃，劇中是個被愛傷很深，工作認真且有點不苟言笑的女孩。她常常以闊腳褲做為主要的單品，並且以「多層次」的穿法，表現上班族女性的俐落大方，也頗具個人特色喔！

▼▼不妨試試《我命中注定的人》女主角湖月晴子的「多層次」穿法，展現個人特色（點撃圖片）▼▼

+ 6 + 5 + 4

星期六：《太太，小心輕放》佐藤京子

在《太太，小心輕放》劇中，本田翼飾演的是其中一位人妻——佐藤京子，不僅個性可愛，平常的穿搭也非常具有細膩的日系風，帶著柔和與溫暖的美麗。

星期六如果要和姊妹、另一半出去逛街、吃飯的話，選擇一些單品做搭配，將平常上班不敢穿搭的東西拿出來就對了！像毛帽、大耳環、別針、吊帶褲等，都很適合出遊的時候穿或搭配，還能拍下美美的照片留念呢！

▼▼佐藤京子細膩的單品配搭很適合週末出遊影打卡相（點撃圖片）▼▼▼

+ 7 + 6 + 5

星期日：《逃避雖可恥但有用》森山美栗

因為這部《逃避雖可恥但有用》，讓新垣結衣成為了眾多男性粉絲的「國民老婆」，甜美又清純的可愛樣貌，怎能讓人不喜歡呢？

編輯喜歡她在劇中的穿搭，多以簡單的休閒風格為主，常常是一件具有設計感的上衣配上牛仔褲和球鞋，就非常好看了。這樣的穿著方式，在週末假期和家人出遊或是在家休息的時候都可以，強調舒服與輕鬆。

▼▼簡單的休閒風格讓飾演女主角的新垣結衣成為日本「國民老婆」（點撃圖片）▼▼

+ 8 + 7 + 6

學著日劇中的女主角，穿出自我風格，也並非一件難事！日系風格的衣物，除了甜美之外，也越來越有時尚與休閒兼具的衣著款式，大家或許能嘗試看看，搞不好都能夠輕鬆駕馭呢！

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】