【好感度穿搭】營造girlfriendable 感覺　易令男生心動的5大風格

常說「男生來自火星，女生來自金星」，男女之間的觀點角度大有不同，你認為漂亮的連身裙，在他眼中只是你買多了件衣服，根本把重點放錯位置。但女為悅己者容，約會時總會打扮漂亮，希望男友稱讚「喜歡」，因此有韓國媒體便票選出5大男生喜愛的女生穿搭，若想有個甜蜜約會，不妨於出門前參考一下。

有同事平日甚少穿沉穩衣服，打扮以淡色為主，但見她於情人節當天，卻穿一身黑色造型，故不用想也知道，她的轉變便是為了男友，雖然喜歡穿白色衣物，但男友喜愛黑色，因此約會時，都會選擇他的喜好。也許男女的不同，是畢生的課題，若大家剛開始約會，不知對方喜歡甚麼，那麼不妨從大部分男生的角度中，獲取靈感。

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若隱若現的性感，才會使男生神魂顛倒。(@choisaaaa)

露肩設計：露出性感鎖骨

感情若即若離，讓人捉摸不定，才能引人沉醉其中，穿衣亦然，若隱若現的性感，才會使男生神魂顛倒。大多男生都喜歡女生露出鎖骨，感覺帶點小性感之餘，亦不會過於暴露，因此約會時，選擇穿一字肩的款式的話，也許會觸動對方的心，並把目光全都放到你身上。

比起坦胸的性感，只露出雙肩的話，都給人少女的感覺，因此配搭露肩款式時，可選擇魚尾裙或闊褲等較女生的服飾，亦突顯出線條，讓自己更具魅力。

襯衣予人端莊整潔的感覺，而白色的襯衣，更能增加純潔無瑕的氣質。(@misselvani)

白色襯衣：透視感覺讓人心動

談及制服，不少人都聯想到襯衣，因它予人端莊整潔的感覺，而白色的襯衣，更能增加純潔無瑕的感覺，若有似無的透視感覺，也易使人為之心動。

挑選襯衣時，荷葉邊或蕾絲等設計，能增加少女感覺，若然對方喜歡甜美的類型，便可選擇這些設計，並配搭優雅的中長傘裙，散發女生的氣質；若對方喜歡小性感的話，便可選擇寬鬆的襯衣，露出多點鎖骨或肩膀，抑或直接以加大碼襯衣作連身裙，給對方多點幻想空間。

男生都喜歡全白造型，喜歡當中的清純感覺。(@jessica.syj)

全白造型：白色帶有清純感覺

凡是白色的物件，都予人純樸和簡潔的氣息，淺色衣物亦較為顯眼，容易吸引他人目光，故不少男生都喜歡全白造型，喜歡當中的清純感覺，而且女生穿起來，也有減齡的效果。

不過，白色具有膨漲效果，若然全身都是白色，容易看來臃腫，因此可以選擇高腰的闊褲或修腰連身裙，從而拉長雙腿的視覺長度，並突顯腰部曲線，這樣自然看來不顯胖。

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加大碼上衣有衣不稱身的感覺，像是女孩穿大人衣服的感覺，給人一種可愛的調皮感，也拉長雙腿的視覺。(@hyunah_a)

下半身失蹤：露出雙腿引對方幻想

這個穿法有點大膽，容易引起男生幻想，但其實內裡穿有短褲，因此不用擔心走光問題，而長度剛好貼在大腿下方的加大碼上衣，亦強調衣不稱身的感覺，像是女孩穿大人衣服的感覺，給人一種可愛的調皮感，也拉長雙腿的視覺，使人看來較高挑。

這種穿法較適合個子小的女生，給人半熟的氣質，不過個子高的話，露出雙腿的比例亦較多，雖多點誘惑，但男友或會感到過分性感，隨時變成爭執導火線，因此可以多備一件襯衣，放在腰後方遮掩，並利用袖子當成腰帶打結，這樣看來會多分隨性的感覺。

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李靜儀都愛把運動型胸圍，當成上衣穿著，打造既健康性感又型格的風格。(@heidibibe)

運動風格造型：打造陽光性感的個性

比起性感女生，男生較喜歡清純的女友，給人穩定的安全感，而擁有樂天的個性更是加分，使人更加著迷。運動造型的衣物，總帶有陽光氣息，能大為提升對方對你的好感。

運動風格近期流行，不少女生都愛把運動型胸圍，當成上衣穿著，再加上外套，打造既健康性感又型格的風格，連不少女星都愛作這樣的打扮。

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