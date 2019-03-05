日本IG超齡網紅　風格不受年齡限制　光看穿搭全猜不出真實年齡？

還未到達真正的年老，可已經不斷希望自己的年齡能一直停留，永遠也不會變老。 不過，日本就有一名60歲網紅毫不介意提及自己的歲數，並認為不應被年紀限制了一切，包括衣著。

60歲的Masako並沒有因年齡而局限自己的穿衣風格。(masako_kojima_desu@Instagram)

現時KOL盛行，有部份更會故意製造爆點令自己得到更多關注，但亦有人不用刻意就能搖身一變成為網絡紅人，例如是日本女性Masako。本來只是愛穿搭，沒有想過要出位或令更多人認識自己，但於2018年被女兒在Twitter上分享她平日的造型打扮後，隨即獲8萬多人讚好以及轉發，讓本身已有在Instagram上分享穿搭照片的Masako意外受到關注。

從Masako的Instagram上看到，她不會因年齡而將自己打扮成我們印象中的「婆婆造型」，而是勇於嘗試不同的衣著，與一般少女無異。「I love fashion」，那是Masako寫的簡介，無論文字或是穿搭照片都能看得出她非常享受，忠於自己的風格。

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Masako在素色服裝下打造個人風格

吊帶配件經常都會出現於Masako的造型上。(masako_kojima_desu@Instagram)

雖然Masako只是間中選擇穿上碎花連身裙，大部份時間都愛素色的服裝，但誰說在素色服裝下不能顯年輕以及塑造出個人風格？Masako就喜歡以吊帶作全身造型的重點配件，白色T-Shirt配襯吊帶連身褲／裙，或是在半身褲／裙上加上可拆式吊帶，除了帶出率性感，展現活力外，也能夠突顯出舊時90年代的街頭韻味。

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Masako的穿衣風格與這代人無異？

Masako自信的表情更能增加一份優雅感。(masako_kojima_desu@Instagram)

雖說年齡不會成為Masako在衣著上的制肘，但她也十分清楚那類型的服裝才是能夠突顯美態，真正適合自己。Masako甚少會穿上窄身剪裁的半身褲／裙，大多時候都會選擇以黑、白色T-Shirt搭配闊身版型的半身褲／裙，走路的步幅讓裙擺跟隨擺動，配合她淡然自信的表情，增添一份60歲的優雅感。

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Masako的穿搭風格與我們並沒太大分別，證明年齡並沒有為女性帶來標籤，很多時候，只是我們給自己定下了標籤。除了Masako的穿搭技巧值得參考外，她的生活態度都值得讓我們敬佩以及反思。

Masako也會花心思親自製作首飾作日常配搭之用：