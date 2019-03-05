【Valentino 2019秋冬】情詩融入時裝設計　浪漫得可跟愛情媲美？

愛情自古以來便引人入勝。縱使現實中有許多支節，讓人不禁思辨愛的涵義與本質，亦有不少人因為愛情而受傷，但無可否認，愛情（是愛情，不是婚姻）是一件甜蜜美好的事。

與浪漫劃上等號的Valentino，就於2019秋冬系列中以衣服撰寫了一首極浪漫的情詩。

對於Valentino創作總監Pierpaolo Piccioli而言，愛是：「連接一切的紐帶。它是矛盾的，既是極致的簡單，又是極致的複雜，鼓舞著人們在純粹的感覺中領悟著它的錯綜交替，讓情感在不由自主中釋放出來。」

今季他就在Valentino向來精緻的高訂技巧基礎之上，勾勒出層次豐富且優雅柔情的秋冬系列，藉此描繪了愛情的面貌。

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開幕模特兒穿著全黑的帽子、裙子、BOOTS，加上帶有拼貼圖案的黑底大衣，正好反映出今季Valentino的設計概念：延續上季與高橋盾的聯乘合作，今季的服飾藉由拼貼，把詩句、印花、凹凸有致的嵌花、以及花圖案縫在衣服上，打破黑色的沉默，直接展示出對愛的推祟。

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除了延續與高橋盾的聯乘合作外，Valentino今季亦邀請了四位現代詩人，包括作品入圍2014年的 「Young Poet Laureate of London」 、擁有模特兒、演員、電影導演兼詩人的多重身份的Greta Bellamacina；曾與Drake和The Weekend合作編曲的Mustafa The Poet；曾任模特兒，現時為社會運動家兼女詩人的Yrsa Daley-Ward；以及來自蘇格蘭、擅長以詩句結合傳統告示牌與霓虹燈的藝術家Robert Montgomery，一同為Valentino譜出現代「愛」的詩篇，把字句融入成為設計的一部分。

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不過Pierpaolo Piccioli亦不只是一味積極把品牌年輕化，流著高訂血統的Valentino今季推出的斗篷、大衣、西服套裝，以及襯衫等，依然一如既往的精緻幹練，傳承了品牌出色的剪裁，正好反映出Pierpaolo Piccioli成功把Valentino這個歷史悠久的品牌帶到現代，並會帶領品牌在既有的基礎下寫上一首現代詩篇。

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