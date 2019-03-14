【蔡卓妍】友情愛情兩得意　提升親和力「好感系女生」顯瘦穿搭法

蔡卓妍（阿Sa）與富三代男友石恆聰感情穩定，日前更有傳兩人計劃於今年年尾結婚。不論傳聞孰真孰假，阿Sa確是公認的時尚女星，從Twins的青春少女走到今天散發出獨特的女人味。

與剛出道時相比，36歲的阿Sa少卻了稚氣感覺，但看起來仍然年輕得像個小女生。百變的時尚穿搭令人驚喜，時而少女、時而隨性，剛柔並重的演繹女性美，也許這樣隨和又具個性的生活態度，就是阿Sa一直擁有好人緣的原因。

隨性恤衫 不拘小節的慵懶美感

加上細節的白恤衫富有時尚感覺（IG_choisaaaa）

恤衫一向給予人正經斯文的感覺，不但是永不過時的經典單品，不同的配搭更可呈現出意想不到的風格。無論潮流怎樣走，只要擁有一件富質感的恤衫，便可以配搭出知性又時尚的氣質。以恤衫配牛仔褲打造慵懶休閒的感覺，把衣領拉寬一點、或是把衣領拉開往後反，露出鎖骨，營造顯瘦效果。

恤衫中最百搭的要數每個女生衣櫃裡都會有的白恤衫，簡單潔淨的白恤衫是四季必備單品，內搭可以增加造型的層次感；外穿的話加上小細節輕鬆帶出不拘小節的親切又時尚的感覺。

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Oversized外套 顯瘦且突出隨性形象

Oversized外套下的阿Sa更覺嬌小（IG_choisaaaa）

不論是嬌小還是微胖女生，一件Oversized外套絕對有修飾身形的效果，亦顯型格。阿Sa骨架單薄而且身形纖瘦，穿起Oversize外套卻不會有種被「騎劫」的感覺，重點在於Oversize外套的剪裁。不少女生都希望借助Oversize單品配搭出顯瘦穿搭，結果穿上後不但沒有如預期般纖幼，反而顯胖又累贅。

一件理想的Oversized外套不一定要十分寬大，更重要的是袖子與肩線的比例。一件理想的Oversized外套，袖子應從手肘以下的地方開始寬鬆，對比下肩膀於視覺上更窄更顯瘦。另外，袖子長度也要蓋過手腕，輕捲袖子末端，露出的手腕便會與捲起的泡泡袖形成對比，更顯纖幼。

不規則肩線也是顯瘦的重點，Oversized外套採用落肩設計，肩線應是從上臂的中間位置開始，沿著手臂的方向外擴展，同樣是把寬鬆感覺向下移達至顯瘦的原理。初嘗Oversized穿搭的女生可先從柔軟物料入手，如毛衣、夾克、帶毛大衣，相比西裝外套、皮褸、牛仔外套等較硬身的單品更易配襯。

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長裙配波鞋 增添親切「無害感」的柔美

連身小圓領長裙優雅又不失可愛感覺（IG_choisaaaa）

長裙予人感覺優雅大方，阿Sa卻是穿起裙子更覺帥氣，全因她擁有自己一套的穿衣哲學。高跟鞋配裙子雖然亮麗，卻帶著一種高高在上，讓人難以親近的距離感。只要換過雙鞋子，隨性的波鞋與柔美的裙子呈現對比，平衡裙裝穿搭散發出的女人味，顯得平易近人又不失柔美感覺。

長裙穿搭也不一定要配上氣質上衣，配搭T Shirt或衛衣穿出個人風格。若想展現女人味的話，可以選擇帶衩的長裙，隱約露出裙擺下的雙腿。