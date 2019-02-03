【冬日編髮教學】簡單編髮減齡顯瘦　令厚重衣物穿搭更顯利落

冬天衣物雖然厚重，然而具層次感的穿搭反而更顯瘦，尤其圍上頸巾後，絕對有修飾面型的效果。不過纏繞著頸巾的頭髮看上去混亂又欠精神，要解決頭髮飛散的問題，便要懂得時尚的綁髮技巧。

短至中長髮：半丸子頭 減齡顯瘦

比起束丸子頭，半丸子頭更顯溫柔（IG_wongtsuiyu）

只要花幾分鐘便可完成的簡單髮型，把上半頭髮束成半丸子頭，感覺瞬間變得清新可愛。半丸子頭有助修飾面形，把兩旁髮絲輕輕拉出並用捲髮棒製造出弧度，打造隨性活潑的形象。

比起束丸子頭，半丸子頭更顯溫柔，重點是把剩下的頭髮以捲髮捧燙曲。如果有時間的話，可以在束髮前先以捲髮棒把瀏海與頭頂的頭髮燙出蓬鬆感。切記不要把頭髮梳順束緊，太整齊利落的半丸子頭只會讓你看起來像個正經的道士。

中長髮至長髮：韓劇女主角的優雅低馬尾

近年韓劇女主角都愛束起氣質低馬尾（《太陽的後裔》劇照）

想不到頭髮要怎樣綁時，束馬尾總沒有錯。近年韓劇女主角都愛束起氣質低馬尾，無奈自己綁起來不但沒有韓國女生的溫柔感覺，反而更像個「阿豬媽」。

低馬尾最重要的是束出自然不做作的蓬鬆空氣感，把直髮以較粗身的捲髮棒提升蓬鬆感，束起頭髮後輕輕拉鬆後腦與兩旁的髮絲，然後在髮束中拉出一些頭髮繞圈，掩蓋髮圈，最後把臉頰兩旁拉出的髮絲捲曲，優雅低馬尾完成！

按圖看詳細教學：

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長髮：自然捲變浪漫馬尾

只要幾個步驟便可把自然捲的頭髮變成帶整齊捲度的馬尾（IG_misselvani）

擁有一把自然捲的頭髮確實令人苦惱，睡醒不作打理的話整個髮型凌亂不堪，有時候看不過眼直接把飛散的長髮束起，然而髮尾總是左右亂捲，看起來枯燥暗啞。

要把毛燥頭髮變成浪漫捲髮，只需要頭髮保濕噴霧與風筒便可以。先把馬尾束好，噴上保濕噴霧，然後用手指繞一圈並吹乾，幾分鐘便可把自然捲的頭髮變成帶整齊捲度的馬尾。

按圖看詳細教學：