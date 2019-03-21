【女裝手錶】$1000內小資女品牌！MVMT、Knot與閨密襯出復古簡約

在當今人手一機的社會，手錶除了拿來看時間外，更多的人會把它拿來當作穿搭的配件，根據當天的穿衣風格，戴上不同特色的錶，不僅能夠讓手腕看起來不再空空，更增添了幾分知性、婉約，抑或是個性。

1）Olivia Burton —— 英倫復古浪漫

Olivia Burton是近期相當火熱的女士腕錶品牌，其不僅一反現今的簡約風潮，以繽紛的花草、昆蟲作為主要設計元素外，還跳脫了手錶非圓即方的固定模式，在錶框外鑲上精緻的造型雕刻，立刻替樸素的穿搭增加吸睛的元素。Olivia Burton帶點古典又浪漫的優雅，實在讓人很難不被它的氣質給吸引。

Olivia Burton永遠散發着優雅浪漫的英倫風（點撃圖片）▼

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2）Henry London —— 英式雅痞簡約

而同樣是來自英國品牌的Henry London，則給人完全不一樣的感覺。Henry London最特別的地方在於，它的錶面不同於一般，採用復古的立體圓弧形鏡面，遠看會形成猶如透鏡的反射，造型上則保有一貫英倫紳士的那股雅痞氣息，如果你是英式風格的愛好者，那麼一定不能錯過經典的Henry London。

紳士般簡約復古的Henry London是許多女生的愛錶（點撃圖片）▼

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3）KLASSE14 —— 意大利名媛時尚

如果說HENRY LONDON是紳士的代表，那KLASSE14就是屬於名媛的時尚！創立於意大利的KLASSE14，夾帶着天生的時尚風格，特立獨行地設計出八角形的錶盤，稜角的造型在手上更具特色，另外錶盤內凹的圓錐設計是KLASSE14的代表作，不論是近看或是遠觀，皆能展現不同凡響的時尚氣質。

猶如黃昏晚霞及迷離星空的漸變錶面，令人難以抗拒（點撃圖片）▼

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4）MVMT —— 美式率性潮流

至於MVMT，雖然是由兩個美國大男孩所創立的品牌，但是在造型和質感上，可是一點也不馬虎！不僅有針對率性女孩設計三眼式的錶款，也為喜歡簡約風格的女孩打造了超美的大理石錶，比起手錶，更像是加分的氣質配件。其小巧的LOGO，像是一個蝴蝶結，融合了品牌字樣本身的簡約感，看起來更為精巧可愛。

氣質的大理石紋、型格的方形錶面，盡顯美式女孩的生活態度（點撃圖片）▼

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5）Knot —— 日式文青設計

如果上述的風格你都不喜歡，那麼就到 Knot 客製一隻專屬於自己的錶吧！Knot是來自日本職人專業的腕表品牌，因為可以自由隨選錶盤和錶帶，而獲得許多「不想撞錶」人士的愛戴。全系列共有高達兩千多種的組合款式，提供到場的消費者精心挑選，非常適合情侶之間送禮，或是與姊妹閨蜜共同選戴。

說到日式簡約風，Knot絕對是當中的佼佼者（點撃圖片）▼

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一隻好的手錶，絕對值得你花費金錢與精力去挑選，因為它將會陪着你走過無數年的珍貴歲月，以及恆久燦爛的美好時光。

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】