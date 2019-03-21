微風中帶著淡淡的濕度，提示著春天的到來。如日常般化上大地色的妝容，習慣性地穿起白恤衫，總感覺回暖潮濕的天氣讓人提不起勁。那就換上浪漫溫柔的櫻花粉嫩妝容，推翻粉紅色彩妝難以駕馭的想法。

櫻粉色調的妝容化出淡雅女性美(IG_misselvani)

要化出櫻粉色調的妝容比想像中簡單，透薄底妝配上溫柔的粉色眼妝，不論是鄰家女孩還是女漢子，留意以下的妝容重點，也可演繹出這種似有還無的粉嫩氣息。只要懂得利用現有的化妝品，即使不增添大量新品，也可以輕鬆像韓國彩妝教主PONY般打造櫻花妝容。

關鍵位：帶自然光澤的透薄底妝

1. 先以粉色底霜打底，平衡膚色並提升肌膚的透亮度（PONY Syndrome影片截圖）

要貫徹櫻粉妝容的輕柔感覺，底妝的質感非常重要。上粉底液前先以粉色底霜打底，平衡膚色並提升肌膚的透亮度。調色底霜帶柔焦效果，質地透薄可以輕微修飾肌膚問題，避免之後因遮蓋瑕疵而用上過多的粉底液，造成面具感妝容。

2. 選用質地透薄的粉底液（PONY Syndrome影片截圖）

關鍵位：運用日常多色眼影盤 堆疊出溫柔眼妝

雖然說女生於彩妝品的消費能力很高，但為了化出一個櫻花妝容而選購一盒全是粉紅色的眼影盤也確無道理。一於拿出平日愛用的眼影盤和胭脂，利用混染手法化出自然的櫻粉眼妝。

不一定要購買全新的粉色眼影，利用現有的眼影與胭脂也可化出櫻花妝。MAC新推出的櫻花限定眼影盤加入容易配襯的紅棕及古銅調。（IG_maccosmeticshk） 櫻粉眼妝色調要淡淡的才可以帶出溫柔的女性美，要眼妝出色又持久，便需要眼部打底霜的幫助。塗上後的效果差天共地，眼妝可以保持一整天不掉色，眨眼時也不會出現雙眼皮摺痕吃掉眼影的尷尬情況。

先以大地色輕擦一層作打底，這一步是決定眼妝的立體感，減低粉色眼影帶來的浮腫感覺，非常重要。然後以淺粉色眼影或胭脂塗滿整個眼窩。再以深粉色眼影或胭脂，以少量多次的方式，加強眼尾的三角位置，營造層次感。

如果沒有深粉色眼影，可以珊瑚色眼影或胭脂代替。最後以帶亮片的眼影來在眼皮的中央位用指腹暈染，加強立體感。除了最後一步，櫻花眼妝最好使用不帶亮片的眼影營造透亮感。

3. 以漸變唇色打造櫻桃小嘴

THREE新推出的潤光唇膏，如濃密乳霜般在唇上畫開，滋潤顯色並帶有光澤立體感。（IG_threehk） 無論唇膏多滋潤也需要以潤唇膏打底，可以減低唇上色素積聚。不是每種膚色的女生都適合粉紅色的唇色，太鮮艷的粉紅色更會顯黑顯黃。 以乾燥玫瑰的淡粉紅色輕塗整個嘴唇，再以紅色或珊瑚色唇膏輕點在唇中史並推開。整個妝容以淡雅為主，只要使用日常的化妝品也可以打造出春天專享的櫻花妝。

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