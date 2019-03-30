最近日本、歐美等國家盛行一股「Hit Pan」（「空瓶挑戰」／「鐵皮挑戰」）的熱潮，意思是將化妝或護膚產品用至空瓶狀態，再上載至社交平台分享，鼓勵女生們同樣能將自己的化妝或護膚品完全用盡，更能把好用的產品推介於別人。



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有見及此，01女生編輯部也決定加入戰團，將自己曾用到空瓶的產品推介給大家，絕對是一個最真摯、最坦誠的用後感分享！希望大家都能使用到好的產品以外，更能令「Hit Pan」熱潮不僅是一個短暫的潮流，而是變成一種生活態度。

是次加入「Hit Pan」熱潮的01女生編輯部成員：

（Gee Lam／Senior Editor私心推薦）－Eve Lom潔面卸妝霜（連面巾）

Eve Lom潔面卸妝霜（連面巾）HK$680／100ml ; HK$1,050／200ml（程佩敏攝）

Eve Lom的潔面卸妝霜，我至少用完四罐。我選潔面產品要求有二：一要可卸妝、清潔夠徹底；二要質地容易推開。一直不特別喜歡潔面乳的過份滋潤感，我就是想要徹底洗乾洗淨，你呵住護住咁做咩啫；潔面gel夠清爽，但不少品牌效果略乾，泡泡潔面不在話下。

Eve Lom潔面霜別看它是霜狀，沾上一指頭份量已足夠推開塗勻全面， 融合四款植物油成份及可可脂，又不容易乾，用隨產品附送的棉布（muslin cloth）學英國人輕輕一抹立即去角質兼乾淨到不行，每次潔面後白裡透光的徹底乾淨感，絕對會上癮。

曾用到空瓶的其他產品推介：

+ 4 + 3 + 2

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（Angie Hui／Reporter私心推薦）－Avon髮尾精華油

Avon advance techniques daily shine dry ends serum 英鎊7元；約港幣72元／30mL（程佩敏攝）

要知道，一但染髮電髮，那便是「永劫輪迴」，不論髮質與髮色都回不到最初......直到我遇到Avon這枝髮尾油，只一塗一搓數秒便可拯救開叉髮尾！開初是友人贈與，一試難忘，滋潤但不黏答，香味還可持續一日之久！

曾用到空瓶的其他產品推介：

（Kosame Ching／Content Creator私心推薦）－Estee Lauder升級再生活膚全能雙效精華油

Estee Lauder升級再生活膚全能雙效精華油 HK$670／30ml（程佩敏攝）

過往一直很怕用護膚油，只因擔心會過份油笠笠，直至兩年前的冬天，鼻頭經常發生乾燥至脫皮的狀況，碰巧當時遇到一款玫瑰精華油，自此便形成了使用護膚油的習慣，幫助保濕。數月前遇上了Estee Lauder這款精華油，便馬上取代成為了最愛的油類護膚品了。

精華油質地為霜狀，比以往用開的精華油質地更透薄清爽（完全不覺得自己正在使用「油」）。將當中水與油的兩層精華搖勻，隨後只是加了兩滴精華油於面霜當中，並沒厚重感之餘也能迅速吸收至皮膚，皮膚的滋潤程度大大提升以及於其後上妝時令粉底更貼服。

同時，精華油沒任何的氣味，建議平日害怕使用有香氣成分護膚品的女生可以一試。

曾用到空瓶的其他產品推介：

（Alice Lee／Content Creator私心推薦）－Lush 薄荷清爽面膜

Lush 薄荷清爽面膜 HK$195／315g（程佩敏攝）

自大學時期開始已是Lush的粉絲，從頭到腳也是Lush的用家！喜歡Lush的產品更喜歡它背後的理念：Happy people making happy soap。所有的產品均由人手製造，更附有製造者樣貌的貼紙，雖然與他們素未謀面，卻感覺從他們手中收到了一份溫暖的禮物。

敏感性皮膚的關係，傾向挑選較天然的護膚品，尤其是刺激的深層清潔面膜。Lush的薄荷清爽面膜不含合成防腐劑，用後完全沒有繃緊感覺，配合粒粒紅豆碎溫和去角質。習慣和家人一起使用，是每個月都會回購的產品。

曾用到空瓶的其他產品推介：

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