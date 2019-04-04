【Sephora】歐美人氣彩妝店回歸香港　必買cp值高彩妝品推薦

網上購物雖然方便，但始終不及逛實體店，各式各樣的彩妝品置於眼前感覺更滿足。美國大型彩妝店Sephora將回歸香港，終於可以結束網購的日子。不論你是不是愛美的女生，走進Sephora都會情不自禁的放下金錢，絕不能輕看它的魔力。

Sephora將於中環ifc開設實體店(Getty Images)

《春嬌與志明》劇照 Sephora早年於香港開設實體店，電影《春嬌與志明》也曾於Sephora取景。春嬌（楊千嬅飾）飾演Sephora店員，因香港店全線結業而到中國的Sephora發展。事實上，當年的Sephora宣佈撤離，改以網店的形式營運。不過最近官方宣佈，女生們期盼已久的實體店將在今年第三季回歸香港，選址中環ifc，店舖面積更達4千呎。期待Sephora實體店登陸香港前，不如先看看有什麼是歐美經常斷貨的必買推薦。

ColourPop：平價多色眼影盤 適合亞洲人膚色

利用Give It To Me Straight 眼影盤輕易化出煙薰玫瑰妝容（ColourPop）

提起CP值高的平價眼影，ColourPop一定榜上有名，從單色眼影到多色眼影盤，加上每一季也會推出的新品，令人驚艷之際又覺花多眼亂，不知如何入手。

亞洲女生膚色沒有歐美女生般通透淨白，眼窩也沒有她們的深邃，日常妝容多以大地色為主，以加深眼睛輪廓。ColourPop的眼影盤顏色亮麗，價錢親民，最初還怕鮮艷的眼影顏色難以配襯，試用後才發現出奇地配合亞洲人膚色，完全沒違和感。

特別推薦Give It To Me Straight 12色眼影盤，整體色調也是偏紫紅的大地色調，可以化出四季適合的浪漫玫瑰妝容。偏棕的粉色眼影盤解決了亞洲女生容易因粉色導致雙眼浮腫的問題，打造出帶粉嫩光澤感的漸層眼妝。

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Fenty Beauty：讓肌膚擁有自然透亮感

Fenty Beauty由Rihanna創立，她認為每個女生都值得擁有美麗。（IG_fentybeauty）

化妝品的神奇之處是可以把瑕疵修飾，讓肌膚看起來細緻無瑕、淨白透光。歌手Rihanna創立的化妝品牌Fenty Beauty一向備受關注，掀起搶購熱潮。Rihanna形象鮮明突出，品牌卻意外地沉穩低調。Fenty Beauty中最受歡迎的莫過於Pro Filt’r粉底液與Killawatt Freestyle光影粉。

Pro Filt'r粉底液多達40款色號，特別為不同膚色的女孩而設，傳遞「全球女孩都買得到適合自己膚色的粉底液」的理念。霧面粉底液遮瑕度高，細緻又不會厚重，不會營造出明顯粉感。乾性皮膚或有感粉底偏乾，妝前一定要做好保濕打底。

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Killawatt Freestyle光影粉一盒包括兩款不同亮澤度的光影（IG_fentybeauty） Killawatt Freestyle光影粉擁有特別的設計，一盒包括兩款不同亮澤度的光影。推薦偏粉色的Lightening dust和Fire Crystal，偏霜狀質地容易與妝容融合，打造自然的光澤感。左邊是較細緻的光影粉，右邊閃片較大，裸粉色調很適合亞洲女生膚色，女生可視乎場合選擇左右兩面不同的打亮效果，或者兩者配合使用，營造出充滿層次的光澤感。

ColourPop與Fenty Beauty之外的人氣彩妝護膚品牌：

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